CALCIO DI RIGORE

Il "lupo solitario" del Toro: 70enne il writer anti Cairo

È un pensionato torinese l'autore delle scritte diffamatorie contro il patron granata tra Masio, Abazia e Quattordio: denunciato e colpito da Daspo. In casa striscioni già pronti. Nessuna regia ultras, ma un dissenso solitario sulla scia di una contestazione incalzante

A 72 anni suonati, c’è chi si dedica all’orto. E chi, invece, prende la bomboletta e scende in campo – da solo – contro Urbano Cairo. Succede tra Masio, Abazia (frazione e paese d’origine del patron granata) e Quattordio, provincia sonnacchiosa che per una notte si è svegliata imbrattata e, soprattutto, attraversata da un malumore che a Torino cova da tempo. Perché quelle scritte comparse il 6 marzo scorso non sono un fulmine a ciel sereno: sono semmai la versione solitaria di una contestazione che i tifosi del Toro portano avanti da tempo contro il loro presidente.

Il writer in pensione

Altro che curva organizzata, gruppi ultras o regia collettiva. Dietro il raid vandalico c’era un uomo solo: 72 anni, torinese, una bomboletta e parecchio risentimento. I carabinieri lo hanno identificato e denunciato: dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. Non solo: per lui è scattato anche un Daspo sportivo di due anni.

L’azione, compiuta di notte, aveva allarmato la comunità locale. Ma i militari si sono mossi in fretta: accertamenti tecnici, testimonianze, cerchio che si stringe. Fino al colpo decisivo: una perquisizione domiciliare. Dentro casa, più che il covo di un antagonista, una sorta di laboratorio del malcontento: vestiti ritenuti quelli usati durante il raid e – soprattutto – numerosi striscioni già pronti, con contenuti perfettamente sovrapponibili alle scritte apparse sui muri. Insomma, non un gesto estemporaneo, ma un dissenso coltivato, preparato e pronto a essere manifestato.

Non è la curva, è un nonno

Il punto, però, è proprio questo: non si è trattato di tifo organizzato. Nessuna regia delle frange più calde, nessun coordinamento. Solo una manifestazione personale – e piuttosto ostinata – di dissenso verso la gestione del Torino da parte di Cairo. Un “lupo solitario”, verrebbe da dire. Con l’aggravante – o il dettaglio quasi surreale – dell’età: 72 anni, quando di solito si raccontano le partite delle vecchie glorie, non si imbrattano sui muri.

Cairo e le contestazioni

Da tempo il rapporto tra Cairo e una parte della tifoseria granata è ai minimi storici. Le critiche sulla gestione sportiva, le ambizioni ritenute troppo modeste, i risultati altalenanti: un logorio costante. Cairo, alla comparsa delle scritte, non l’aveva presa sul ridere. Altro che minimizzare. Aveva condannato con nettezza l’episodio, sottolineando come quei messaggi fossero inaccettabili anche per il contesto in cui erano comparsi: parole che – aveva spiegato – potevano essere lette da chiunque, “anche da bambini e bambine”, finendo per trasmettere un messaggio sbagliato e violento. Il presidente granata aveva ribadito che la critica è legittima, ma deve restare nei confini del rispetto, senza scivolare nella diffamazione e nel vandalismo.

Dal malcontento allo spray

Resta il dato più curioso – e in fondo più rivelatore: quando la protesta scende dai cori allo spray, e lo fa con la mano di un pensionato, significa che il malumore ha superato le categorie classiche del tifo. Non più solo curva o stadio, ma un dissenso diffuso, trasversale, quasi domestico. Le indagini proseguiranno per accertare in via definitiva le responsabilità penali dell’indagato. Ma una cosa è già chiara: il “caso Masio” non è solo cronaca locale. È il sintomo – un po’ grottesco, un po’ amaro e ovviamente da condannare – di una frattura che a Torino dura da anni. E che, evidentemente, non va in pensione.