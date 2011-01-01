Molinari (Lega), taglio accise sostiene emergenza milioni di cittadini

"Il taglio delle accise, grazie al Dl carburanti approvato dal Cdm e fortemente voluto dalla Lega, consente di sostenere in questi giorni di emergenza milioni di cittadini e migliaia di imprese anche in Piemonte". Così in una nota Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e segretario della Lega in Piemonte "Il provvedimento - aggiunge - arriva dopo giorni in cui il nostro gruppo ha presentato la proposta come emendamento al Dl bollette, e grazie alle sollecitazioni del ministro Salvini, che ha tempestivamente convocato le aziende petrolifere. Nell'auspicio ovviamente che il conflitto in Medio Oriente possa nel frattempo stemperarsi, e avviarsi verso una soluzione diplomatica".