LAVORO & OCCUPAZIONE

Giovani in fuga e figure introvabili.

Solo 22 assunzioni su 100 nei tempi

Nel Nord-Ovest cresce il divario tra domanda e offerta di lavoro, con un'impennata delle imprese che non riescono a trovare candidati. Maggiormente in difficoltà le pmi. Aumenta l'emigrazione dei profili qualificati e il calo demografico riduce la platea

Cercasi lavoratori, disperatamente. Ma nel Nord-Ovest – tra Piemonte e Valle d’Aosta – l’incontro tra domanda e offerta somiglia sempre più a un appuntamento mancato. E i numeri, freddi e impietosi, più che raccontare una difficoltà, descrivono ormai una frattura strutturale.

La fotografia scattata dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, su dati Unioncamere e Ministero del Lavoro e presentata al congresso interregionale in corso a Torino, restituisce un mercato che non riesce più a sincronizzare i propri ingranaggi. Il dato più eloquente è quello delle assunzioni: su cento ingressi programmati, appena ventidue si concretizzano nei tempi previsti. Tutto il resto si perde in una terra di mezzo fatta di rallentamenti e compromessi. In trentadue casi le assunzioni vanno a buon fine, ma solo dopo tempi molto più lunghi, mentre in altri trenta si chiudono al ribasso, adattando il profilo alle necessità immediate più che alle reali esigenze produttive.

Il boom del mismatch: dal 14% al 33%

Non è solo una questione di tempi, ma di qualità dell’incontro tra domanda e offerta. Se nel 2019 appena il 14% delle imprese del Nord-Ovest dichiarava di non riuscire a trovare candidati, nel 2025 la quota è salita al 33%. Più che un aumento, un’impennata che certifica come il problema non sia più episodico ma sistemico.

A mancare non sono figure marginali. Il vuoto riguarda operai specializzati, professioni tecniche ad alta qualificazione, dirigenti e quadri. In sostanza, vengono a mancare sia le braccia più esperte sia le competenze che tengono insieme l’organizzazione.

Pmi sotto assedio

Il deficit colpisce in modo particolare le piccole e medie imprese, ossatura del tessuto produttivo locale, ma anche anello più fragile nella competizione per attrarre talenti. Qui emergono con chiarezza le ragioni del divario. Le pmi scontano retribuzioni meno competitive rispetto alle grandi aziende, offrono minori opportunità di crescita professionale e restano spesso ancorate a modelli organizzativi più rigidi. Tre fattori che, combinati, rendono sempre più difficile convincere i lavoratori – soprattutto i più qualificati – a scegliere o a restare.

Le contromisure: welfare, giovani e flessibilità

Le imprese provano a reagire, ma lo fanno più in difesa che in attacco. Il rafforzamento del welfare aziendale diventa la leva principale, sia per attrarre sia per trattenere personale. Accanto a questo cresce il ricorso a tirocini e apprendistato, nel tentativo di allargare il bacino dei candidati, mentre si fa strada una maggiore flessibilità negli orari di lavoro, risposta diretta alle aspettative delle generazioni più giovani, sempre più attente all’equilibrio tra vita e professione.

Sono segnali di adattamento, ma anche la dimostrazione che il mercato sta cambiando più velocemente delle strutture che dovrebbero governarlo.

La fuga dei talenti: giovani in partenza

A rendere ancora più complesso il quadro c’è poi una dinamica che scava in profondità: la fuga dei giovani qualificati. Tra il 2019 e il 2024, in Piemonte e Valle d’Aosta, il numero di diplomati e laureati che hanno lasciato il territorio per trasferirsi all’estero è più che raddoppiato, passando da 1.793 a 3.676.

Non si tratta solo di numeri, ma di capitale umano che si allontana proprio mentre le imprese ne avrebbero più bisogno. Una perdita che pesa due volte: perché riduce l’offerta interna e perché alimenta la competizione globale per le competenze.

Sul fondo agisce infine la variabile demografica, quella più silenziosa ma anche la più inesorabile. L’uscita dal lavoro della generazione dei baby boomer, la più numerosa, si accompagna a un progressivo restringimento della popolazione attiva tra i 20 e i 65 anni. Dal 2019 si sono già perse 58.000 unità e le proiezioni indicano un calo di circa 270.000 entro il 2040. Una contrazione che ridisegna gli equilibri del mercato del lavoro e riduce strutturalmente la disponibilità di forza lavoro.

Il cortocircuito

Il risultato è un cortocircuito sempre più evidente. Le imprese cercano lavoratori, ma faticano a trovarli; i lavoratori, soprattutto i più qualificati, cercano opportunità migliori e spesso le trovano altrove.

Nel mezzo, un sistema che non riesce ad allineare retribuzioni, prospettive e modelli organizzativi. Così il Nord-Ovest si ritrova con posti vacanti e competenze che mancano, in una spirale che rischia di rallentare non solo le singole aziende, ma l’intero motore produttivo del territorio.