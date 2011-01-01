Irruzione anarchici in ospedale Torino, distribuiti volantini contro Cpr

15:31 Giovedì 19 Marzo 2026

Una decina di anarchici ha fatto irruzione questa mattina alla mensa dell'ospedale Martini di Torino, lanciando volantini contro il vicino Cpr per migranti di corso Brunelleschi e sostenendo la complicità dell'Asl e del nosocomio. L'azione rientrerebbe nella campagna dell'area antagonista contro i centri di permanenza per il rimpatrio. Nei giorni scorsi infatti erano stati compiuti blitz e imbrattamenti anche nella sede centrale dell'Asl di via San Secondo e successivamente al presidio Valletta di via Farinelli. Su quanto accaduto indaga la Digos. 

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