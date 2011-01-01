Irruzione anarchici in ospedale Torino, distribuiti volantini contro Cpr

Una decina di anarchici ha fatto irruzione questa mattina alla mensa dell'ospedale Martini di Torino, lanciando volantini contro il vicino Cpr per migranti di corso Brunelleschi e sostenendo la complicità dell'Asl e del nosocomio. L'azione rientrerebbe nella campagna dell'area antagonista contro i centri di permanenza per il rimpatrio. Nei giorni scorsi infatti erano stati compiuti blitz e imbrattamenti anche nella sede centrale dell'Asl di via San Secondo e successivamente al presidio Valletta di via Farinelli. Su quanto accaduto indaga la Digos.