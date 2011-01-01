Caso Delmastro: Cirio a Bruxelles, non potrà riferire in Consiglio Piemonte

Per via di impegni già in calendario a Bruxelles in qualità di capo della delegazione italiana all'interno del Comitato delle Regioni, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, non prenderà parte alla riunione del Consiglio regionale di martedì prossimo. Lo ha appreso l'Ansa da fonti vicine al governatore. Da ieri le opposizioni in Consiglio regionale chiedono a Cirio di riferire in aula con urgenza sul caso degli esponenti di Fdi - tra cui il sottosegretario Andrea Delmastro e la vicepresidente della Regione, Elena Chiorino - che sarebbero stati in affari - come riferito da Il Fatto quotidiano - con Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva dalla Cassazione per reati con aggravante mafiosa. In particolare, il 24 marzo prossimo Cirio sarà a Bruxelles per l'ottava riunione della commissione Civex del Comitato europeo delle regioni. Il programma della riunione, dalle 11 alle 17.30, prevede il voto su tre pareri relativi al quadro finanziario pluriennale in materia di politica migratoria, sicurezza interna e dimensione globale dell'Ue, oltre a una discussone sullo scudo europeo per la democrazia e sulla Groenlandia.