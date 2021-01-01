VERSO IL VOTO

Referendum, sprint finale per convincere gli indecisi

Ultimo giorno di campagna prima del silenzio in vista della consultazione sulla riforma della giustizia. A Torino Forza Italia schiera i big per tirare la volata al Sì, il Pd si accoda ai comitati per il No. FdI raduna i suoi al campo da golf, Avs chiama Fratoianni

Al voto referendario manca sempre meno, e partiti e associazioni da ambo i fronti sfruttano le ultime ore per convincere i tanti indecisi ma anche per motivare chi è già dalla propria parte a recarsi alle urne domenica e lunedì. Con il silenzio elettorale che scatta domani, si chiude oggi la campagna sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, e a Torino come nel resto del Piemonte i fautori del Sì alla riforma da una parte e i sostenitori del No dall’altra proveranno a sfruttare ogni minuto utile restante per tirare la volata alla propria campana, in vista di una consultazione dall’esito del tutto incerto che potrebbe essere decisa da uno scrutinio al cardiopalma, con pochi voti di differenza a determinare il vincitore della contesa.

La kermesse forzista

In prima linea per la causa della separazione delle carriere c’è sicuramente Forza Italia, che vede nell’approvazione della riforma Nordio una vittoria postuma del compianto Silvio Berlusconi. Così nel capoluogo piemontese gli azzurri chiudono la campagna referendaria puntando tutto su un convegno di peso, intitolato "Il Sì che serve — Perché la riforma della Giustizia è utile a tutti", in programma stasera presso la Sala Polifunzionale di via Leoncavallo, in zona Barriera di Milano.

Sono attesi il presidente della Regione – nonché vicesegretario nazionale di FI – Alberto Cirio, il ministro per la Pubblica Amministrazione e segretario regionale Paolo Zangrillo, il vicecapogruppo al Senato Roberto Rosso e una lunga lista di esponenti locali — dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano al capogruppo regionale Paolo Ruzzola fino al segretario cittadino Marco Fontana, passando per la sottosegretaria regionale Claudia Porchietto, la capogruppo in Sala Rossa Federica Scanderebech e il suo vicepresidente Domenico Garcea. Insieme a loro avvocati penalisti e vittime di malagiustizia. Dal loro punto di vista, un modo di dimostrare plasticamente le ragioni di un cambiamento netto dell’attuale sistema giudiziario.

Fratelli di golf, il Carroccio chiude in anticipo

Fratelli d’Italia sceglie invece un contesto più riservato per chiudere la campagna referendaria in Piemonte. Il partito della premier Giorgia Meloni – nonché del guardasigilli Carlo Nordio – ha organizzato una cena-convegno al Golf Club di Moncalieri, alle porte di Torino, dove in serata è atteso il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti, accompagnato dall'onorevole Giandonato La Salandra, membro della commissione Giustizia. L'evento, a prenotazione obbligatoria, si rivolge soprattutto alla base militante e ai sostenitori già convinti. Mobilitare innanzitutto i propri, piuttosto che pensare ad attrarre gli altri: questa sembra essere la strategia della Fiamma.

La Lega ha invece anticipato i tempi: il suo evento conclusivo si è tenuto infatti già ieri sera, all’Holiday Inn di piazza Massaua. Protagonista della serata è stato il segretario regionale e capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari, che in questa ultima settimana di campagna ha attraversato il Piemonte dalla sua Alessandria fino ad Asti, da Valenza a Cuneo, prima di chiudere a Torino. Con lui i parlamentari torinesi Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, il capogruppo in Regione Fabrizio Ricca, l’ex magistrata e deputata Simonetta Matone e l'avvocato Mauro Anetrini, responsabile regionale per la giustizia del partito. Del leader nazionale, il vicepremier Matteo Salvini, nessuna traccia.

Il campo largo si mobilita per il No

Sul fronte opposto, la giornata di oggi vede anche numerose iniziative promosse dai sostenitori del No a Torino.

Alleanza Verdi e Sinistra decide di giocare la mano pesante e porta in piazza Santa Giulia (nel tardo pomeriggio) il leader nazionale Nicola Fratoianni e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, affiancati dalla magistrata Rita Sanlorenzo, dal vicecapogruppo alla Camera Marco Grimaldi e dalla capogruppo regionale Alice Ravinale. Lo slogan scelto — “No, No e poi No ai pieni poteri” — è una dichiarazione programmatica che prova a convincere gli elettori inquadrando la riforma come un rischio per gli equilibri democratici e un tentativo di accentramento dei poteri da parte del potere esecutivo a discapito di quello giudiziario. D’altronde lo spettro della torsione autoritaria è un vestito buono per tutte le stagioni.

Il Partito Democratico non organizza una propria iniziativa di chiusura, ma si accoda al comitato civico per il No, che riunisce società civile, sindacati e parte del centrosinistra, organizzando il proprio evento conclusivo in piazza Madama Cristina alle 16:30. Tra i relatori Luigi Giove, membro della segreteria nazionale della Cgil, il senatore e giurista dem Andrea Giorgis, l'avvocato generale Rita Sanlorenzo e l’assessore comunale all’Anagrafe Francesco Tresso.

Il Movimento 5 Stelle sceglie invece di presidiare il centro cittadino con un banchetto in via Garibaldi angolo via XX Settembre a partire dal pomeriggio, con l’obiettivo di coinvolgere e convincere i tanti passanti ancora indecisi. La coordinatrice regionale e capogruppo a Palazzo Lascaris Sarah Disabato sarà però a Chivasso, dove modererà un incontro con la senatrice Elisa Pirro e l’ex magistrato Francesco Gianfrotta. Il M5s ribattezza la riforma “salva-casta” e invita a bocciarla alle urne utilizzando uno slogan perentorio: “Quando la politica vuole controllare la giustizia, la risposta è No”.

Il Sì del garantismo storico

Voce fuori dal coro nel campo progressista è quella del mondo radicale, dall’Associazione Adelaide Aglietta ai Radicali Italiani passando per altre sigle di stampo garantista come il Partito Liberal-Democratico di Luigi Marattin, che scelgono di sostenere convintamente il Sì, pur da una posizione di principio distante da quella del centrodestra. Il loro evento si terrà in piazza Cln a partire dalle 14:30. I coordinatori Oreste Gallo, Enea Lombardozzi e Samuele Moccia rivendicano le ragioni storiche del garantismo radicale: la separazione delle carriere come completamento del processo accusatorio, la terzietà del giudice, il sorteggio per il Csm come argine al correntismo. E respingono la politicizzazione del voto: “Banalizzare il referendum e cadere nella logica partitocratica è un insulto istituzionale”, scrivono nel loro comunicato in cui invitano a partecipare alla manifestazione.

E poi il silenzio

A partire da domani mattina scatta il silenzio elettorale, e a parlare saranno solo le schede elettorali: i seggi si apriranno domenica 22 marzo e rimarranno aperti fino a lunedì. L’auspicio dei sostenitori del Sì come del No, a Torino come in Piemonte e nel resto d’Italia, è che le iniziative messe in campo in queste ultime ore possano essere decisive per orientare un esito ancora del tutto imperscrutabile. Solo nel pomeriggio di lunedì capiremo se e soprattutto chi avrà avuto ragione.