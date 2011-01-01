GIUSTIZIA

Bigliettopoli, il flop è completo: la Procura generale chiede l'assoluzione per Muttoni

Ultimo atto in Corte d'Appello. Dieci anni di indagini, migliaia di intercettazioni (anche illegittime) e un castello accusatorio crollato: il presunto "sistema" dei favori si rivela un teorema senza prove, mentre restano gravi violazioni e carriere travolte

Se fosse un concerto, sarebbe un fiasco in cui dopo un’esibizione scadente, salta l’impianto, si accendono le luci e il pubblico se ne va fischiando. Fine dello spettacolo. Solo che qui la musica è quella di una delle inchieste più gonfiate e poi sgonfiate della Procura di Torino. Bigliettopoli, appunto. O meglio: Bigliettopoli, il flop.

L’ultima scena si consuma in Corte d’appello a Torino. Il procuratore generale Marcello Tatangelo prende atto di quello che ormai è sotto gli occhi di tutti e chiede l’assoluzione per Giulio Muttoni, l’uomo che per anni è stato dipinto come il regista di un presunto sistema di favori costruito a colpi di biglietti omaggio. Non solo: rinuncia all’appello per Roberto De Luca, promoter e già amministratore delegato di Parcolimpico, mentre per Davide Barbato – sovrintendente di polizia ed ex uomo della scorta del pm Andrea Padalino – si chiude con una pena ridotta a un anno, otto mesi e venti giorni, sospesa. Fine. Sipario. Nessun accanimento a difesa dell’impianto originario.

Il “sistema” che non c’era

E dire che la storia era partita come tutt’altro. Un’inchiesta che portava la firma del pm Gianfranco Colace, costruita come una piccola Tangentopoli torinese: un “sistema” oliato da biglietti per concerti, una rete di relazioni tra imprenditori, politici e funzionari pubblici, con al centro Muttoni, patron della Set Up Live, descritto come il burattinaio capace di trasformare gli omaggi in moneta di scambio. Un teorema ambizioso, pesante, mediaticamente perfetto. E infatti alimentato dai soliti giornali.

Le richieste della Procura erano coerenti con quella narrazione: 14 condanne, 48 anni complessivi di carcere, fino agli otto anni chiesti per Barbato. Per Muttoni, diciotto mesi. Il messaggio era chiaro: qui c’è un sistema corruttivo, e va smontato pezzo per pezzo. Il problema è che, arrivati in aula, i pezzi hanno cominciato a cadere da soli.

Il caso Esposito

Già nel 2023 il procedimento aveva iniziato a perdere consistenza: capi d’accusa prescritti, filoni archiviati, tra cui quello su Parcolimpico e PalaVela. Poi è arrivato il colpo più duro, quello che ha incrinato la credibilità stessa dell’inchiesta: il caso delle intercettazioni su Stefano Esposito. Captazioni utilizzate senza autorizzazione parlamentare, dichiarate illegittime, rese inutilizzabili. Risultato: procedimento azzerato. E soprattutto, nel marzo 2025, la sanzione del Csm. Il pm Colace colpito dal trasferimento a Milano, spostato alle funzioni civili, con perdita di anzianità. La gip Lucia Minutella censurata. Misure non ancora eseguite perché pende un ricorso.

Non un dettaglio tecnico. Un marchio. Quando un’inchiesta si fonda anche su atti che poi vengono giudicati illegittimi, non è solo un problema processuale. È un problema strutturale. E infatti il resto è venuto giù a catena.

Il crollo in primo grado

Il 26 marzo 2025 arriva la sentenza di primo grado. Ed è già una Caporetto, come la definisce senza troppi giri di parole chi ha seguito il caso passo dopo passo. Sei condanne, sì, ma marginali rispetto all’impianto originario. Sette assoluzioni. Giulio Muttoni assolto su tutto ciò che contava davvero; per un solo episodio – otto biglietti omaggio per un concerto di Tiziano Ferro del 21 giugno 2017 – arriva la prescrizione. Roberto De Luca esce sostanzialmente allo stesso modo. Davide Barbato viene condannato, ma solo per accessi abusivi alle banche dati, non per corruzione, e con una pena drasticamente inferiore rispetto alle richieste della Procura.

Il “sistema”, quello raccontato per anni, non c’è. E qui entra in gioco il passaggio più surreale, quasi grottesco, di tutta la vicenda. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, i giudici si sono avventurati in una riflessione che richiama più l’etica che il diritto: hanno parlato di regali, di opportunità, arrivando a evocare la sportula dell’antica Roma. Ma il punto resta lì, inchiodato: non viene dimostrato il nesso tra quei biglietti e decisioni pubbliche concrete. Nessuna prova che quegli omaggi abbiano davvero determinato autorizzazioni, favori, scorciatoie. In altre parole: il cuore della corruzione non viene provato.

E allora tutto il resto si sgonfia. Anche il dato che doveva essere la prova regina – migliaia di biglietti distribuiti, si parla di oltre ottomila – diventa un boomerang. Perché emerge che si trattava di una prassi diffusa nel mondo degli eventi, che coinvolgeva istituzioni, forze dell’ordine, magistrati e ambienti vari.

Un mostro giudiziario-mediatico

Nel frattempo, come sottolineato dalle difese, anni di dibattimento e una mole enorme di materiale probatorio non riescono a puntellare un’inchiesta priva di fondamento. Bastino solo alcuni numeri: dieci anni di indagini, 23.738 intercettazioni su Muttoni, circa 500 captazioni per tre anni su Esposito mentre era parlamentare. Le accuse si assottigliano, si restringono, cambiano forma. E quando si arriva in appello, la Procura generale non prova nemmeno a rimettere insieme i cocci: prende atto e arretra.

È qui che Bigliettopoli smette definitivamente di essere un processo e diventa un caso. Il caso di un’inchiesta cresciuta a dismisura, alimentata da un racconto forte – “Bigliettopoli” – ma incapace di reggere alla prova delle aule. Il caso di un teorema costruito prima ancora che dimostrato, e poi progressivamente smontato da prescrizioni, archiviazioni, inutilizzabilità degli atti, assoluzioni.

E soprattutto il caso di un costo enorme, scaricato su chi è finito dentro quel meccanismo. Lo ha detto lo stesso Muttoni dopo l’assoluzione: azienda chiusa, vita travolta. Parole di parte, certo. Ma che si inseriscono in un dato oggettivo: dieci anni di indagini e processo per arrivare a dire che il “regista” non era colpevole.

Alla fine resta una domanda, quella che nessuna sentenza potrà mai cancellare del tutto. Se dopo un decennio, con un apparato investigativo imponente, con richieste di condanna pesantissime, con un racconto pubblico così netto, il risultato è questo allora il problema è davvero grave. Perché Bigliettopoli, oggi, non è più lo scandalo che doveva travolgere Torino. È diventata una delle pagine più nere della sua giustizia. Non per quello che ha scoperto, ma per come ha agito pur di dimostrare una tesi priva di fondamenta. E l’ultima parola è nei fatti: flop. Buon voto referendario a tutti.