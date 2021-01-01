

Università Torino, dalla Ue per progetti di ricerca 70 milioni dal 2021

Oltre 43.000 ceppi microbici conservati, più di 150 servizi scientifici avanzati e una rete che coinvolge 29 istituzioni: sono alcuni dei risultati del progetto Sus-Mirri.It, presentati all'Università di Torino, primo ateneo in Italia per finanziamenti ottenuti nel campo delle infrastrutture di ricerca. Negli ultimi cinque anni sono stati finanziati dall'Unione Europa 161 progetti per un totale di circa 70 milioni di euro. Il progetto ha rafforzato Mirri-IT, nodo nazionale dell'infrastruttura europea Mirri-Eric, che coordina le principali collezioni microbiche italiane e mette a disposizione di università, centri di ricerca e imprese risorse e servizi per lo sviluppo biotecnologico. I microrganismi rappresentano infatti una risorsa strategica per settori chiave come agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, salute e industria biotech. In questo contesto, il progetto ha potenziato la rete nazionale con 94 nuove strumentazioni e 56 nuovi servizi dedicati alla caratterizzazione genomica e allo studio dei microbiomi. Tra le ricadute anche il coinvolgimento di oltre 50 tra ricercatori e tecnici, 34 corsi di formazione avanzata e 15 programmi di accesso ai laboratori, oltre a più di 100 pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con il mondo industriale. "Mirri-It rappresenta un motore di crescita e innovazione, capace di mettere in connessione ricerca e sistema produttivo, offrendo a imprese e startup accesso a competenze e servizi avanzati" ha sottolineato la rettrice Cristina Prandi. Il confronto tra istituzioni, ricerca e industria ha evidenziato come infrastrutture come Mirri-It siano centrali per lo sviluppo della bioeconomia e per trasformare la biodiversità microbica in opportunità concrete di innovazione e competitività.