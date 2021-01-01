Carceri, Cuneo in allarme: "Un rischio superare i 500 detenuti"

Il carcere di Cuneo potrebbe superare la quota di 500 detenuti a fronte della possibile chiusura del reparto 41 bis e dei contestuali trasferimenti annunciati. La perdita degli attuali 45 detenuti sottoposti al regime speciale infatti potrebbe essere seguita dall'ingresso di circa 150 nuovi reclusi nel circuito della media o dell'alta sicurezza. Un'eventualità di cui ha parlato il direttore del carcere Domenico Minervini, in occasione della festa della polizia penitenziaria. Preoccupano le "probabili ricadute a livello gestionale e di sicurezza". "Un ambito su cui ciò andrà sicuramente ad impattare - avverte Minervini - sarà l'assistenza sanitaria nei confronti della popolazione detenuta". Oggi il Cerialdo ospita circa quattrocento degli 894 carcerati rinchiusi nei quattro istituti penitenziari della provincia. Tra le criticità si segnalano la forte presenza di tossicodipendenti e una popolazione straniera intorno al 60% del totale, a fronte di una media regionale del 43%. Molteplici sono stati comunque i miglioramenti nell'ultimo anno, specie sul fronte sicurezza. A livello provinciale sono stati 130 i sequestri, con il rinvenimento di 115 telefoni cellulari. In 22 occasioni sono state ritrovate sostanze stupefacenti, cui si aggiungono 25 oggetti idonei all'offesa, prevalentemente armi bianche e oggetti contundenti. Tra le novità l'introduzione delle bodycam, il cui utilizzo è stato sperimentato proprio a Cuneo.