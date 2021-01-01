Novara e il Politecnico di Torino insieme per la Volley Tech Academy

Una collaborazione per lo sviluppo di tecnologie di nuova generazione per il monitoraggio delle performance sportive nel mondo della pallavolo: è questo l'obiettivo comune di Igor Gorgonzola Novara e Politecnico di Torino con la creazione della Volley Tech Academy. Le tecnologie sviluppate permettono di raccogliere dati sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali, fornendo allo staff tecnico strumenti avanzati per valutare lo stato di affaticamento delle atlete e gestire in modo sempre più preciso la preparazione atletica. "L'accordo con la squadra Igor Gorgonzola Novara - spiega il rettore del Politecnico Stefano Corgnati - è l'esempio concreto delle traiettorie che il Politecnico di Torino sta percorrendo: una collaborazione fattiva che unisce le competenze tecnologiche del nostro Ateneo con la loro declinazione pratica a servizio dello sport, in particolare a una delle squadre di volley più forti e riconosciute a livello nazionale e internazionale". "L'obiettivo finale - commenta il preparatore atletico Matteo Rossetti - è ambizioso ma chiaro: integrare la tecnologia più avanzata per affinare la pianificazione e la programmazione del carico di lavoro, garantendo una proposta atletica e tecnica che sia il più possibile cucita sulle necessità della squadra e delle giocatrici".