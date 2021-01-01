Processo Egea, sindaco di Alba: "Necessario accertare responsabilità"

"Egea ha utilizzato Alba e il suo prestigio per sostenere il proprio percorso di crescita. Allo stesso tempo, le criticità legate alla gestione societaria non hanno giovato all'immagine della città e del suo sistema imprenditoriale": a parlare è il sindaco di Alba (Cuneo), Alberto Gatto, dopo che nel primo pomeriggi, ad Asti si è tenuta davanti al gup l'udienza preliminare nei confronti dell'ex ad del colosso energetico Pierpaolo Carini e di tre ex consiglieri. Nel corso dell'udienza sono state depositate dieci richieste di costituzione di parte civile, tra cui quella del comune di Alba. Giustificata da "una valutazione di natura politica e di opportunità": "Alba è il socio pubblico di riferimento. Pur detenendo una quota di minoranza, la nostra partecipazione ha avuto un impatto sulla gestione del bilancio comunale e sulla situazione patrimoniale dell'ente". "Va inoltre considerato - aggiunge Gatto - che molte imprese e cittadini hanno purtroppo subito un danno anche economico a seguito delle difficoltà societarie: un elemento che rende ancora più necessario l'accertamento delle responsabilità".