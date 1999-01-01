GRANA PADANA

"Devoluscion!". E dal Piemonte Bossi fece svoltare la Lega Nord

Fu ad Acqui Terme che il Senatur archiviò la secessione indicando la rotta che porterà all'autonomia. Una galleria popolata da figure tra politica e folclore: Gremmo il rivale, un giovanissimo Cirio, il primo sindaco leghista ad Alessandria, fino al governatore Cota

“Devoluscion”. In quell’inglese padanizzato, graffiato nella raucedine da due pacchetti di sigarette al giorno che conosce la notte verso l’alba, c’è la svolta moderata, volpescamente astuta, del Senatur. Arriva quando e soprattutto dove nessuno se l’aspetta. È una tiepida sera di settembre del 1999 che Umberto Bossi, in un attimo, incendia uno strapieno teatro Ariston di Acqui Terme, sfornando lì la ricetta per passare dall’utopica e rivoluzionaria secessione alla progenitrice di quell’autonomia che, trenta e più anni dopo, avrebbe rappresentato la zattera per salvare un po’ della Lega di allora dall’onda destrorsa e nazionalista di adesso.

Roma è ancora ladrona, anche se un po’ più sottovoce, e il Piemonte si scopre fucina dei coperchi per le pentole di quel diavolo di Gemonio. Controcanto padano della Lombardia, ha nel suo chansonnier Gipo Farassino, nato comunista e fattosi anomalo politico leghista, il suo Gianfranco Miglio da casa di ringhiera.

Nella piazza di Alessandria su cui si affacciano palazzi dove il potere – dalla Provincia al Comune alla banca locale, con il solo dubbio sul vescovado – per decenni era stato tutto socialista, Bossi era inghiottito da una folla mai vista prima, né dopo. In quel 1993 tenne a battesimo, con lo spadone dell’Alberto da Giussano sulla spalla, una poco più che ragazza, Francesca Calvo, che sbaraccò i potentati mandrogni diventando sindaco (non si declinava ancora al femminile, allora) con un quasi plebiscito e, un anno dopo, il sindaco dell’alluvione. Fu una vittoria che aprì la strada a quel plotone di amministratori locali che per un ventennio costituì il nerbo della Lega e di cui oggi sopravvive praticamente solo più la ridotta novarese di Massimo Giordano e Alessandro Canelli.

Altra acqua, limpida e cristallina, quella con cui Bossi riempirà, in un rito pagano corretto nella seconda consonante, la mitica ampolla a Pian del Re. Tumultuose le acque in cui nuoteranno, come piranha, lui e l’ideatore dell’Union Piemonteisa, Roberto Gremmo, con la storica disfida sui simboli per le elezioni nella seconda metà degli anni Ottanta.

La Carta di Chivasso, nella lucida e ruspante strategia del Senatur, non era più importante di quella su cui venivano stampati i suoi libri – “Vento del Nord”, “Il mio progetto”, “Tutta la verità” – che, alla fine di ogni comizio, seduto a un tavolino, firmava facendo attendere ore per una battuta ai cronisti con le pagine in chiusura. Ma chissenefrega: prima la gente, la sua gente, il suo popolo. E il suo autista-guardaspalle, Aurelio, a far capire senza parole. Poi via per le strade del Piemonte, con il toscano Garibaldi che avrebbe sostituito le sigarette a calare la nebbia anche dentro la macchina.

Mario Borghezio con le corna di bue in testa e “Padania libera” come risposta al telefono invece del “pronto”; Domenico Comino, l’insegnante di Morozzo che diventerà ministro per le Politiche europee e tenterà l’assalto alla Sala Rossa di Torino; Dino Bosio, sindaco di Acqui Terme, che rimetterà a nuovo la sua città facendone un bastione bossiano, con sortite – dallo sgombero delle roulotte dei rom al filo spinato minacciato contro gli immigrati, passando per Miss Padania – che guadagnavano pagine di giornali e stima del Capo. E come non ricordare, in questa galleria, il pirotecnico Gianluca Buonanno, sindaco di Varallo e di Borgosesia, deputato ed europarlamentare, prematuramente scomparso in un tragico incidente a soli 50 anni.

E Michelino Davico, il sottosegretario che al Viminale s’inventa il Giro della Padania, con partenza da Paesana e via: pedala, pedala lungo il Nord, perché anche Bossi lo ha detto che “il ciclismo è più popolare del calcio e fa conoscere alle persone la propria terra”. Sembra ora – e forse anche allora – folclore e leggerezza, ma è stato di più e altro nella strategia del fondatore e per una regione che, dopo di lui, avrebbe paradossalmente sofferto di più la non dichiarata egemonia lombarda, anche perché il Veneto è più distante. E, tanto per la cronaca, pure un giovanissimo Alberto Cirio che ancora lontano dalla folgorazione sulla via di Arcore, da vicesindaco di Alba trovava nel verbo bossiano la fonte battesimale di quella politica dei territori che segnerà da lì in poi la sua postura polica.

Quando a Roberto Cota, nel 2010, capitò l’imprevisto – ovvero vincere le elezioni regionali, con tutto quel che ne conseguirà tra firme contestate e mitologiche mutande verdi – sarà una fotografia a raccontare affetto e rispetto per il Capo. Reggendo un posacenere per raccogliere quella del toscano che, infischiandosene del divieto, Bossi fuma, il governatore del Piemonte diventerà, appunto, il posacenere di Bossi.

Matteo Salvini e Riccardo Molinari erano giovani padani, ragazzini che mangiavano pane e Nutella quando l’Umberto sbranava gli ossi nella rituale cena, e si vociferava che, in un’occasione, con un più che perplesso Giulio Tremonti e le bizzarre cravatte di Francesco Speroni, si fossero cibati pure di carne d’orso.

Oggi piangono l’uomo, il non sempre seguito padre politico, il genio – comunque la si pensi – che inventò ciò che nessuno avrebbe potuto immaginare e che, prima delle tempeste e del declino, seppe tenere l’equilibrio tra visione e provocazione. Come quando comprese che era arrivato il momento di non mettere più il tricolore nel cesso e di non invocare più la secessione. Bastò una parola, una sera in Piemonte: “devoluscion”, per segnare la svolta e indicare una strada.