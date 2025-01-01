Meloni, il sottosegretario Delmastro resta al suo posto

"Quello che si può dire al sottosegretario Delmastro è che forse avrebbe dovuto essere più accorto ma da questo a segnalare che il sottosegretario Delmastro, che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, abbia contiguità con la mafia ce ne passa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sul caso di Andrea Delmastro, scoppiato nelle ultime ore. "Quindi resta al suo posto?", le viene chiesto. "Si", è la risposta di Meloni.