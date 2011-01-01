Tariffa idrica in Italia inferiore alla media europea

Nel 2025, la spesa media nazionale per il servizio idrico integrato è stata pari a 411 euro annui per una famiglia di tre componenti (150 metri quadrati), in aumento del 7% rispetto all'anno precedente anche per effetto dell'aumento degli investimenti. Nonostante l'incremento, la tariffa unitaria si attesta mediamente sui 2,6 euro per metro quadrato, rimanendo inferiore alla media europea (3,4 euro per metro quadrato) e confermando un equilibrio tra sostenibilità per le famiglie e fabbisogno di investimenti. E' quanto emerge dal Blue book, la monografia sul servizio idrico realizzato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia. La dinamica della spesa per il servizio idrico si lega direttamente ai risultati conseguiti in termini di qualità tecnica e agli sforzi di ammodernamento infrastrutturale. Il campione del Blue Book conta oltre 324mila chilometri di rete, di cui il 30% con più di 30 anni, e registra perdite medie del 37,9%. Permangono criticità anche sul fronte della continuità del servizio, degli allagamenti (fino a 27 episodi ogni 100 chilometri nel Sud) e del riutilizzo delle acque reflue, fermo al 3,4% a fronte di un potenziale del 13,4%. Nel contempo, la qualità dell'acqua potabile si mantiene su livelli elevati, con non conformità molto contenute, e spicca il dato relativo all'attenzione dei gestori nell'analisi e monitoraggio della risorsa: 4,4 milioni di parametri analizzati nel 2024 per 295mila campioni (+197% rispetto al numero minimo di prelievi richiesto dalla normativa, a testimonianza di un livello di monitoraggio particolarmente intensivo).