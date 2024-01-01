Zegna, utile netto di 109,5 milioni (+20%) nel 2025

Ermenegildo Zegna nel 2025 ha registrato un utile netto a 109,5 milioni in crescita del 20% e ricavi, come già anticipato un mese fa, a 1.916,9 milioni rispetto ai 1,946.6 milioni dell'esercizio 2024 ma in aumento dell'1,1% su base organica. L'utile netto rettificato è pari a 163 milioni e 173 milioni al netto dei 10 milioni di accantonamenti per perdite attese su crediti legate al Chapter 11 di Saks Global. La posizione finanziaria netta è positiva per 52 milioni a fine 2025, rispetto a un indebitamento finanziario netto di 94 milioni al 31 dicembre 2024. Viene proposto un dividendo a 0,12 euro per azione. Nel complesso i dividendi (l'anno scorso la cedola era di 0,12 euro per azione) ammontano a 32,2 milioni di euro. L'utile netto rettificato di 163 milioni si confronta coi 184 milioni del 2024. Il gruppo ha continuato a registrare un flusso di cassa positivo che ha raggiunto gli 82,1 milioni rispetto a 10,1 milioni Mentre i ricavi dell'intero gruppo sono scesi dell'1,5% ma saliti dell'1,1% a parità di perimetro, come era già stato anticipato il marchio Zegna ha registrato un fatturato di 1,181,6 milioni di euro (+1,5% e +4,7% su base organica), Thom Browne di 268,5 milioni (-14,7% e -12,2%), Tom Ford Fashion a 317,1 milioni (+0,8% e +3,1%). "ll management del gruppo conferma di rimanere concentrato sul raggiungimento dei propri obiettivi per il 2027, pur riconoscendo i potenziali rischi legati alla durata del conflitto e al suo possibile impatto sulla crescita globale e sulla domanda dei consumatori" , si legge nella nota del gruppo quotato a Wall Street a proposito della guerra in Medio Oriente. Riguardo invece al Chapter 11 di Saks Global, nel primo trimestre del 2026, il gruppo italiano ha ripreso le spedizioni ai grandi magazzini del marchio negli Stati Uniti per le collezioni primavera-estate. Inoltre Ermenegildo Zegna come è noto opera in alcuni paesi del Medio Oriente dove "la situazione è in continua evoluzione e il potenziale impatto per il gruppo e per il settore del lusso in generale rimane incerto", si legge nella nota sui conti.