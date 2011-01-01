Boschi piemontesi al centro delle politiche regionali

In occasione della Giornata internazionale delle foreste, che si celebra il 21 marzo, la Regione Piemonte e l'Accademia dell'Agricoltura accendono i riflettori sul ruolo strategico delle foreste e sui cosiddetti servizi ecosistemici "Le foreste svolgono un ruolo che va ben oltre quello ambientale - sottolinea l'assessore regionale alla Montagna e Foreste, Marco Gallo -. Sono una risorsa strategica per contrastare i cambiamenti climatici, proteggere il territorio e sostenere le economie locali. Parlare di servizi ecosistemici significa rendere visibile il valore concreto dei boschi e costruire politiche capaci di trasformare questo patrimonio in opportunità per le comunità, in particolare nelle aree montane e rurali". Il percorso intrapreso dalla Regione per la valorizzazione delle foreste vede al suo fianco anche l'Accademia di Agricoltura di Torino, un'istituzione storica che rappresenta un ponte tra la ricerca scientifica e il territorio. "La collaborazione con l'Accademia - aggiunge Gallo - non è solo una tradizione che si rinnova, ma rappresenta un contributo prezioso per coniugare rigore scientifico e divulgazione. L'Accademia può essere una voce autorevole per raccontare l'importanza della gestione sostenibile e multifunzionale in campo forestale". Il primo livello strategia forestale della Regione Piemonte è rappresentato dal Piano Forestale Regionale, approvato per il periodo 2017-2027, che ha introdotto strumenti come i sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici, con particolare attenzione al mercato volontario dei crediti di carbonio generati dalla gestione forestale. "Un tema destinato a rafforzarsi ulteriormente nel prossimo Programma Forestale Regionale 2028-2037, che metterà ancora più al centro la valorizzazione del capitale naturale rappresentato dai boschi piemontesi, al quale si affiancheranno importanti riflessioni su altre tipologie di crediti di carbonio" sottolineano il presidente dell'Accademia, Marco Devecchi e l'accademico emerito Andrea Cavallero.