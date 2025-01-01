GRANA PADANA

L'ultima Pontida: funerale di Bossi e della Lega Nord

Domenica l'addio al Senatur nel luogo simbolo del Carroccio: tra militanti, leader e memorie padane, si chiude definitivamente la stagione originaria del movimento fondato da un protagonista, nel bene e nel male, della politica italiana

La morte del Senatur riporta il Carroccio alle origini, là dove tutto è cominciato: Pontida. E proprio sul “sacro suolo” del pratone leghista si consumerà l’ultimo atto di Umberto Bossi, scomparso a 84 anni all’ospedale di Varese. Una scelta tutt’altro che casuale, anzi carica di simboli, memoria e liturgia politica.

I funerali si terranno domenica 22 marzo nell’abbazia di San Giacomo Maggiore, nel cuore di Pontida. L’orario resta uno dei dettagli ancora oggetto di aggiustamenti – tra le 12 e le 14 secondo le ultime indicazioni – ma la sostanza non cambia: sarà una cerimonia pubblica, profondamente politica, voluta dalla famiglia per “condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega”.

Una scelta che tenta di riannodare i fili del tempo. Perché Pontida non è solo un luogo: è il mito fondativo del Carroccio, il teatro del rito identitario che dal 1990 ha scandito l’ascesa della Lega. Lì Bossi tornava ogni anno, e prima di ogni raduno – finché ha retto la guida del partito – faceva tappa proprio all’abbazia di San Giacomo, quasi a consacrare politicamente il momento.

Non è previsto, almeno per ora, un passaggio intermedio con camera ardente. La famiglia ha chiesto riservatezza, ma la dimensione pubblica dell’evento è inevitabile: Pontida sarà invasa da militanti, dirigenti, nostalgici e curiosi.

Il richiamo delle origini

L’abbazia si trova in piazza del Giuramento, toponimo che già da solo basta a evocare la narrazione leghista. Secondo una tradizione mai confermata storicamente, proprio lì – il 7 aprile 1166 – sarebbe nata la Lega Lombarda contro Federico Barbarossa. Un riferimento che Bossi ha sempre utilizzato con abilità politica, trasformandolo in mito identitario.

Non a caso, per annunciare la morte del padre, Renzo Bossi ha scelto immagini d’archivio dei raduni di Pontida: bandiere con il Sole delle Alpi, il Leone di San Marco, simboli che oggi appaiono quasi vintage ma che raccontano un’epoca.

Il centrodestra in lutto

Alla cerimonia sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha già reso omaggio al fondatore della Lega sottolineandone il ruolo decisivo nella nascita del primo centrodestra italiano. Un riconoscimento politico pesante, che certifica come Bossi resti, nel bene e nel male, uno dei padri dell’architettura attuale.

Dal Piemonte – terra dove la Lega ha costruito una parte del proprio consenso – arrivano dichiarazioni che mescolano memoria, rispetto e posizionamento politico. Il governatore Alberto Cirio parla di “una figura che ha cambiato il rapporto tra territori e Stato”, mentre il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari insiste sul “debito politico che l’intero movimento ha nei confronti del suo fondatore”.

Tra i parlamentari piemontesi della Lega il tono è simile: Bossi viene ricordato come l’uomo che ha dato voce al Nord produttivo e ha imposto nell’agenda nazionale il tema del federalismo. Ma sotto la superficie affiora anche una consapevolezza più sottile: con lui se ne va definitivamente un’epoca, quella della Lega delle origini, lontana anni luce dal partito nazionale guidato oggi da Matteo Salvini.

Il peso dell’eredità

Pontida, dunque, non sarà solo un funerale. Sarà un passaggio simbolico, quasi una resa dei conti con la propria storia. Il luogo dove Bossi costruì il mito leghista diventa il teatro della sua uscita definitiva. E mentre la famiglia chiede silenzio e rispetto, la politica – soprattutto quella del Nord e del Piemonte – si prepara a fare i conti con un’eredità ingombrante. Perché il Senatur, nel bene e nel male, non è stato solo un leader: è stato un fondatore. E i fondatori, si sa, quando muoiono portano con loro non solo una stagione politica, ma anche le ambiguità, le contraddizioni e i miti che nessun erede riesce davvero a ricostruire.