ECONOMIA DOMESTICA

Acqua azzurra, acqua cara: +5%. Stangata a Torino: 530 euro (+9%)

Non solo luce, gas e carburanti, cresce pure la bolletta idrica: 528 euro medi a famiglia nel 2025, +30% dal 2019. Il capoluogo piemontese quasi il doppio della media nazionale. Dispersioni e reti inefficienti: un sistema che pesa sui bilanci familiari

Mentre l’attenzione resta puntata sui rincari di luce, gas e carburanti, c’è una bolletta che cresce lontano dai riflettori ma incide sempre di più sui bilanci delle famiglie: quella dell’acqua. Un aumento silenzioso, ma tutt’altro che leggero. La curva continua a salire, lenta ma inesorabile. Nel 2025 la bolletta dell’acqua per una famiglia tipo italiana – tre persone e un consumo annuo di 182 metri cubi – raggiunge i 528 euro, contro i 500 dell’anno precedente. Un aumento del 5,4% che si inserisce in una dinamica ben più ampia: rispetto al 2019, il costo del servizio idrico integrato è cresciuto addirittura del 30%.

È la fotografia scattata dal XXI Dossier di Cittadinanzattiva, che analizza le tariffe applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani. Una crescita che non è uniforme, ma che racconta un Paese a più velocità: il Centro resta l’area più cara, con una spesa media di 705 euro annui, mentre gli aumenti più marcati si registrano al Nord (+6,4%), seguito dal Sud (+5,3%) e dal Centro (+4,3%). Dentro questo aumento medio si nascondono dinamiche molto diverse: mentre il Nord guida i rincari, alcune grandi città registrano accelerazioni ben superiori alla media nazionale. È il caso di Torino, dove la bolletta cresce del 9,4%, quasi il doppio dell’incremento medio italiano.

Sul podio delle regioni, la Toscana si conferma la più onerosa con 770 euro medi annui, mentre il Molise resta la più economica con 274 euro, pur segnando un balzo record del +17,5%. A livello provinciale, Frosinone mantiene la maglia nera con 973 euro l’anno, mentre Milano si conferma la più “leggera” con appena 203 euro. Ma il dato forse più significativo è quello delle disuguaglianze interne: differenze anche superiori a 500 euro tra province della stessa regione, segno evidente di un sistema ancora frammentato e lontano da una reale uniformità nazionale.

Piemonte: sotto la media, ma rincara

In questo scenario, il Piemonte si colloca sotto la media nazionale, ma non può dirsi al riparo dalla crescita dei costi. Nel 2025 la spesa media per la bolletta idrica si attesta a 467 euro, con un aumento del 4,1% rispetto al 2024. Un dato che appare più contenuto rispetto alla media italiana, ma che nasconde forti squilibri interni. Nei capoluoghi piemontesi si passa infatti dai 274 euro di Verbania e Novara ai 532 euro di Biella, con Torino che si colloca poco sotto il vertice regionale a quota 530 euro.

Il capoluogo regionale registra anche uno degli incrementi più significativi (+9,4%), segnale di una pressione tariffaria che si fa sentire soprattutto nelle aree urbane più grandi. Più contenuti, invece, gli aumenti in altre città come Asti (+5,6%) e Alessandria (+6,1%), mentre in alcuni casi – come Biella, Novara e Verbania – le tariffe restano stabili. Il Piemonte, insomma, si conferma una regione mediamente più “accessibile” sul piano dei costi, ma con dinamiche interne che raccontano un mosaico tutt’altro che omogeneo.

Perdite e inefficienze: il nodo strutturale

Dietro la crescita delle bollette si nasconde un problema strutturale che continua a pesare come un macigno: la dispersione idrica. A livello nazionale, secondo i dati Istat, il 42,4% dell’acqua immessa nelle reti va perso prima di arrivare ai rubinetti. Il Piemonte fa meglio della media, ma il quadro resta tutt’altro che rassicurante: la dispersione si attesta al 29,1%, con punte critiche come il 43% di Verbania e valori virtuosi come il 19,2% di Asti.

Una forbice ampia che evidenzia differenze infrastrutturali significative tra territori e che incide direttamente sui costi sostenuti dai cittadini. Più la rete è inefficiente, più aumentano gli sprechi e, inevitabilmente, le tariffe.

A questo si aggiunge il tema della qualità percepita del servizio: non mancano criticità legate alla pressione dell’acqua, alla chiarezza delle bollette e alla frequenza delle letture dei contatori, con quote non trascurabili di famiglie che si dichiarano poco o per niente soddisfatte.

Servizio a singhiozzo

Pagare meno non significa avere un servizio migliore. E infatti, dietro i numeri più “leggeri” del Piemonte, la qualità percepita racconta un’altra storia. Secondo i dati Istat rielaborati da Cittadinanzattiva, le criticità non mancano: il 34,3% delle famiglie piemontesi si dichiara poco o per nulla soddisfatto della frequenza di lettura dei contatori, il 32,4% della comprensibilità delle bollette, mentre oltre il 20% segnala problemi legati a pressione e qualità dell’acqua. Percentuali che, su alcuni indicatori, risultano anche superiori alla media nazionale e che ridimensionano l’idea di un servizio più “conveniente”.

Un paradosso solo apparente: tra reti che perdono e gestione disomogenea, il rischio è che il risparmio in bolletta si traduca in un servizio percepito come meno efficiente. E così, mentre i costi aumentano, cresce anche il livello di insoddisfazione.

Investimenti, equità e trasparenza

È su questo terreno che si gioca la partita dei prossimi anni. Tiziana Toto, responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva, individua quattro priorità nette: ridurre il “water service divide” tra territori, garantire continuità agli investimenti anche oltre il Pnrr, rafforzare trasparenza e accountability e, soprattutto, assicurare maggiore tutela sociale e accessibilità economica.

Perché se è vero che l’acqua resta un bene essenziale, è altrettanto evidente che il suo costo sta diventando sempre più rilevante nei bilanci familiari. E senza un intervento strutturale su reti, gestione e governance, il rischio è che la forbice – tra territori e tra cittadini – continui ad allargarsi.