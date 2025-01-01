SALA ROSSA

Imbottigliati nel Ramadan: scontro tra Lo Russo e FdI

Il sindaco alla cerimonia di chiusura del digiuno islamico ne celebra il significato, il meloniano Ravello denuncia i disagi alla viabilità, unendo la polemica religiosa alla questione della famigerata piazza Baldissera. Il capogruppo presenta un'interrogazione

La giornata di chiusura del Ramadan riaccende lo scontro politico sotto la Mole. Da un lato il sindaco Stefano Lo Russo, che richiama ai valori di dialogo e coesione, dall’altro Fratelli d’Italia che denuncia disagi e una gestione giudicata inadeguata, parlando di una città “paralizzata” a causa della ricorrenza religiosa.

Al centro della polemica, come già accaduto negli anni passati, l’impatto della grande partecipazione alla preghiera di fine digiuno, che ha richiamato migliaia di fedeli, mettendo sotto pressione la viabilità urbana. Un tema ricorrente: già nel 2025 eventi analoghi avevano visto una forte affluenza e la presenza delle istituzioni cittadine .

Le parole del sindaco: “Unire le differenze”

Intervenendo alla cerimonia dell'Eid al-fitr che segna la fine del periodo di digiuno per i fedeli di religione islamica, Lo Russo ha sottolineato il valore simbolico del Ramadan, definendolo un invito “ad andare all’essenzialità delle cose”, in un contesto storico segnato da incertezze e tensioni. Il primo cittadino ha ribadito la vocazione di Torino come città aperta e inclusiva, capace di “costruire dialogo” e “tenere insieme le differenze”.

Un messaggio che punta sull’integrazione come prospettiva strategica: accogliere, ha spiegato, “richiede impegno, pazienza, responsabilità”, ma rappresenta “l’unica strada” per una crescita condivisa.

Guarda il video del sindaco alla cerimonia

L’attacco di FdI: “Città bloccata”

Di segno opposto le reazioni dell’opposizione. Roberto Ravello, vicecapogruppo regionale di Fratelli d’Italia, ha criticato duramente la gestione della giornata: mentre il sindaco parlava di armonia, sostiene, “la realtà offriva un’immagine completamente diversa”.

Nel mirino soprattutto la situazione del traffico, con snodi cruciali come piazza Baldissera congestionati. Una criticità “già vista e già denunciata”, che secondo Ravello evidenzierebbe una mancanza di prevenzione da parte dell’amministrazione. “Non si tratta di mettere in discussione una ricorrenza — ha precisato — ma di gestirla con responsabilità”, garantendo mobilità e sicurezza.

Ancora più duro il capogruppo in consiglio comunale di FdI, Enzo Liardo, che parla di “quartiere sotto assedio” nell’area del Parco Dora e di viabilità “in tilt”, con strade chiuse e traffico bloccato. Nel suo comunicato, Liardo accusa il Comune di non essere in grado di affrontare nemmeno “prevedibili questioni di viabilità”, annunciando un question time in Consiglio comunale.

Tema ricorrente

Le tensioni legate al Ramadan a Torino non sono nuove. Nelle scorse settimane esponenti dello stesso partito avevano già sollevato critiche sulla gestione di alcune aree cittadine durante il periodo islamico del digiuno.

Il nodo resta quello dell’equilibrio tra libertà religiosa, partecipazione pubblica e gestione dei servizi urbani: una questione che, anno dopo anno, si ripropone con forza crescente, alimentando il confronto politico.