M5s deposita mozione di censura Delmastro

"Abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato una mozione di censura per chiedere a Giorgia Meloni di revocare subito le deleghe al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Siamo davanti a un fatto enorme, politicamente indecente: per quale motivo Delmastro è entrato in affari con la figlia diciottenne di Caroccia, condannato in via definitiva nel febbraio 2026 come prestanome del clan Senese? Delmastro aveva sostenuto di essersi disfatto delle proprie partecipazioni non appena emersa la connessione con Caroccia, cercando così di mostrarsi distante da quella vicenda. Ma Domani ha pubblicato una foto che contraddice le sue parole: a gennaio di quest'anno era ancora presente in quel locale. Fin qui Meloni, invece di pretendere chiarezza, minimizza. Dice che "poteva stare più attento". Ma adesso questo non basta più. Non basta quando si ha un ruolo di governo. Non basta quando si parla del sottosegretario alla Giustizia. Non basta quando risulta che Delmastro non abbia neppure comunicato alla Camera la sua partecipazione in quella società, come era suo obbligo. Giorgia Meloni, verrai in aula a difendere Delmastro o non ne avrai il coraggio? Verrai a dire lì che è solo una svista, assumendoti la responsabilità politica di un comportamento che umilia le istituzioni e offende il Paese? Continuerai a proteggere i tuoi uomini di partito, come ha già fatto con Daniela Santanchè, o per una volta sceglierai di onorare davvero il ruolo che ricopri con disciplina e onore come richiederebbe la costituzione? Per noi la strada è una ed una soltanto: Andrea Delmastro deve lasciare il governo. E Giorgia Meloni deve smettere di far finta che non stia succedendo nulla". Così i capigruppo M5S al Senato ed alla Camera Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi.