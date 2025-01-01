Rossi (Pd), nuove foto su Delmastro nel locale, Chiorino sapeva?

"Mentre Meloni prova a derubricare tutto a una inverosimile "mancata accortezza", ogni giorno arrivano nuove conferme del rapporto tra il sottosegretario Delmastro e la famiglia Caroccia. Oggi due nuove fotografie aggiungono altri elementi a questa storia sempre più umiliante per le nostre istituzioni. Il Domani pubblica l'immagine che ritrae il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove a cena nel locale dei Caroccia a gennaio del 2026, tra la condanna in appello e quella definitiva. Il Fatto Quotidiano ne pubblica un'altra in cui il sottosegretario sarebbe lì con la capo di gabinetto Bartolozzi. Si tratta di rivelazioni gravi, perché smentiscono le deboli parole pronunciate da Delmastro a sua difesa: le spiegazioni fornite finora evidentemente non reggono". A dirlo, in una nota è Domenico Rossi, segretario del Pd in Piemonte e consigliere regionale. "Una situazione di questo tipo - aggiunge - è incompatibile con il delicato ruolo ricoperto. Ma quanto accade a livello nazionale ha inevitabili riflessi anche in Piemonte, perché Delmastro non ha fatto la società da solo, ma insieme alla vicepresidente della Regione Elena Chiorino e al consigliere regionale Zappalà, che in tutte queste ore si sono trincerati dietro un silenzio e un tentativo di ridimensionare la vicenda che ormai non reggono più e mettono in imbarazzo l'istituzione regionale". "Il sottosegretario - conclude Rossi - aveva parlato con loro di queste frequentazioni? Ne erano al corrente? Se sì, perché hanno accettato di entrare in società? Se no, perché non prendono pubblicamente le distanze da Delmastro? La vicepresidente deve rispondere a queste domande e chiarire la sua posizione o, altrimenti, assumere le decisioni conseguenti a tutela dell'istituzione regionale".