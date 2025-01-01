Politecnico Torino tra i 65 atenei migliori per la promozione della salute

Il Politecnico di Torino ha ottenuto la certificazione Platinum del programma Fisu Healthy Campus, il massimo riconoscimento internazionale promosso dalla International Federation of University Sport (Fisu) per gli atenei impegnati nella promozione della salute e del benessere della comunità universitaria. Con questo risultato, il Politecnico entra nel gruppo delle 65 università al mondo che hanno raggiunto il livello più alto della certificazione. "Il raggiungimento di questo obiettivo è per noi motivo di orgoglio perché ci consente di caratterizzare sempre di più non solo i nostri spazi e le nostre infrastrutture, ma abitudini sane e orientate al benessere della persona. In un ateneo come il Politecnico di Torino che nello sviluppo delle proprie policy mette da sempre al centro le persone, diventa fondamentale che queste possano operare quotidianamente per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo all'interno di un contesto che sia orientato alla qualità della vita e nel quale si propongono stili di vita sani", afferma il rettore Stefano Corgnati. Sono 215 le università nel mondo che partecipano al programma Healthy Campus, di cui 115 già certificate. Il Politecnico di Torino entra nel gruppo delle 65 università al mondo che hanno raggiunto il livello più alto della certificazione. In Italia sono cinque gli atenei aderenti e solo tre hanno raggiunto il livello Platinum: oltre al Politecnico, l'Università di Torino e l'Università di Milano-Bicocca.