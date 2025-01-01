Lo Russo, crisi automotive è ormai strutturale

"La crisi del comparto automotive dell'area torinese non può più essere considerata solo un fenomeno contingente, ormai ha assunto caratteristiche strutturali che non riguardano solo la nostra città ma, il più complesso e articolato contesto nazionale ed europeo". A ribadirlo il sindaco Stefano Lo Russo in Terza Commissione consiliare dove ha riferito in merito alla sua audizione, nel mese di febbraio, in Nona commissione del Senato sul tema 'Principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con riferimento all'area di crisi di Torino'. Lo Russo ha nuovamente richiamato il tema della "assenza di un quadro normativo europeo certo, che non permette alle imprese una corretta programmazione degli investimenti" e ha ribadito la "difficoltà nel capire quale sia la posizione del Governo sul tema della crisi industriale". Il sindaco ha ribadito la necessità di "politiche adeguate per la tutela e il rafforzamento di un tessuto produttivo che deve essere considerato di interesse nazionale" e a tal proposito ha citato la possibilità di applicare al Piemonte il modello di Zes, Zona economica speciale, già operativa in alcune regioni del sud, che consentirebbe di attivare crediti d'imposta sugli investimenti produttivi, introdurre semplificazioni amministrative e, quindi, "rendere attrattivo il territorio nei confronti di investitori nazionali e internazionali". "Ma serve agire in fretta - ha concluso -, per evitare di disperdere un patrimonio di competenze, infrastrutture e capacità produttive, insostituibile". In Da qui la disponibilità, già dichiarata, della Città a sottoscrivere un Tavolo istituzionale per la definizione di un patto che impegni soggetti pubblici e privati per il rilancio industriale del territorio.