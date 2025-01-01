SANITÀ

Liste d'attesa, Regioni a rapporto:

i numeri ai raggi X dell'Agenas

Il ministro annuncia una legge per regole chiare e più controlli. Ma Schillaci non ha mai risposto sulle prenotazioni farlocche a Cuneo. Intanto il nuovo direttore dell'agenzia convoca i vertici regionali della sanità per valutare i risultati dello scorso anno (auguri...)

Regole chiare e strumenti di controllo: in sintesi, il senso e il contenuto della legge che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato sulle liste d’attesa. Nel frattempo, un segnale concreto – quanto motivo di preoccupazione per più di una Regione lo si vedrà – arriva dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fresca di rinnovo della sua governance dopo un periodo di travaglio e commissariamento.

Dai Servizi alla Sanità

Alla presidenza, da poche settimane, si è insediato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, nella sua veste di presidente della Conferenza delle Regioni, organismo cui spetta la designazione. Il nuovo direttore generale è Angelo Tanese, alto dirigente pubblico di lungo corso, con anni passati ai vertici dell’Asl Roma 1, per poi passare a dirigere il personale del Dis, il dipartimento di Palazzo Chigi che coordina le attività dei servizi segreti.

Tutti convocati

Uno dei primi atti del nuovo direttore è la convocazione, per martedì prossimo, di tutti i direttori regionali della sanità, insieme ai Ruas, ossia ai responsabili unici per le liste d’attesa. Sul tavolo c’è, manco a dirlo, la questione dei tempi, quasi sempre ancora eccessivamente lunghi, che i pazienti devono sopportare per una visita, un esame o un intervento.

La riunione, come scrive Tanese nella lettera indirizzata ai vertici sanitari delle Regioni, sarà dedicata “alla condivisione dello stato dell’arte della Pnla – ovvero la piattaforma nazionale per le liste d’attesa – e ai risultati relativi al 2025, nonché alle ulteriori misure di implementazione previste per il 2026”.

Attesa per i dati

Insomma, sembra essercene d’avanzo per motivare un’attesa accresciuta dalla più che probabile analisi dei risultati a livello nazionale, ma ancor più dal loro approfondimento per ogni singola Regione. Una sorta di radiografia per accertare a quale livello siano arrivate le terapie di quella che è la più grave e diffusa patologia del Servizio sanitario nazionale.

Non a caso, nell’invito ai direttori, Tanese fa esplicito riferimento al “confronto sull’utilizzo dei dati a livello regionale”.

Tensione con le Regioni

Dati su cui, nei mesi scorsi, si era consumata una tensione tra il ministro e le Regioni. “I direttori generali e sanitari devono essere più attenti. Questa non è una richiesta: lo prevede la legge”, aveva detto Schillaci. “Devono cessare immediatamente quelle pratiche – e ‘pratiche’ è un eufemismo – che consistono nel manipolare i dati per apparire in ordine quando in ordine non si è. Agende pulite sulla carta, liste apparentemente brevi, standard rispettati almeno nei registri. Sono trucchi che definisco scandalosi, artefatti solo per mostrare standard che poi non corrispondono a quello che i cittadini vedono ogni giorno”.

Un attacco durissimo che si era aggiunto alle polemiche sulla volontà di alcune Regioni di non rendere noti i dati delle liste d’attesa prima delle elezioni.

Il “Sistema Cuneo”

E tuttavia va ricordato come, proprio su alcuni fatti venuti alla luce in Piemonte l’autunno scorso, il ministro non abbia mai risposto. La vicenda è quella delle prenotazioni farlocche all’Asl Cuneo 1 e all’ospedale Santa Croce e Carle, con appuntamenti fittizi a mezzanotte e perfino il giorno di Natale.

La direzione regionale, non appena venuta a conoscenza del sistema, lo bloccò; il vertice politico minimizzò. Ma dalle opposizioni il deputato di Avs Marco Grimaldi portò la questione in Parlamento, chiedendo spiegazioni al ministro che, però, non ha mai risposto all’interrogazione.

Ansia da prestazioni

Più recente, sempre restando nei confini piemontesi, la questione di altri numeri: quelli delle prestazioni erogate in orari serali e nei giorni festivi e prefestivi, proprio per ridurre i tempi di attesa.

Come riportato recentemente dallo Spiffero, non tutte le Asl hanno agito nello stesso modo: alcune hanno erogato e inserito nel computo prestazioni non comprese nel Pngla, il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa, mentre altre si sono attenute a questo criterio.

Si parlerà anche di questo e delle diverse interpretazioni che nelle varie Regioni si sono date al piano per ridurre i tempi di attesa, nell’incontro di martedì a cui, per il Piemonte, parteciperanno il direttore Antonino Sottile e il dirigente Antonino Ruggeri, in procinto di essere nominato Ruas al posto di Franco Ripa, andato a dirigere l’ospedale di Cuneo? Una domanda che, per qualcuno, potrebbe nascondere più di una preoccupazione.