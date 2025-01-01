Cassazione conferma l'imputazione coatta per John Elkann

È stato respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dalla difesa di John Elkann contro la cosiddetta "imputazione coatta" disposta da un giudice del tribunale di Torino per l'imprenditore nel quadro degli accertamenti giudiziari sulla residenza in Italia di Marella Agnelli. La decisione del giudice Antonio Borretta si era discostata dalla posizione dei pubblici ministeri piemontesi, che avevano chiesto invece l'archiviazione completa sia per John Elkann che per Gianluca Ferrero, commercialista di famiglia.