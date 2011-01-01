GIUSTIZIA

Eredità Agnelli, Elkann a processo. Respinto il ricorso in Cassazione

La Suprema Corte non accoglie la tesi della difesa e conferma l’imputazione coatta. Verso il rinvio a giudizio per presunti illeciti fiscali legati alla residenza di nonna Marella. Ma sullo sfondo resta il fattore tempo: prescrizione nel 2027

Non è andata come sperava John Elkann. E questa volta non è neppure una questione di interpretazioni: la porta che puntava a chiudere è rimasta sbarrata fino in fondo, in Cassazione. Altro che partita archiviata. È un segnale giudiziario netto, che pesa sull’uomo che guida la cassaforte di casa Agnelli con la postura del manager globale e l’idea – sempre meno sostenibile – che certi dossier possano essere sterilizzati lungo il percorso.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa contro l’imputazione coatta disposta a Torino nell’inchiesta sull’eredità Agnelli e, soprattutto, sulla residenza fiscale di Marella Agnelli. Un passaggio tutt’altro che tecnico: significa che la linea tracciata dal gip Antonio Borretta resta in piedi. E che il tentativo di smontarla si è risolto in un nulla di fatto.

Non era scontato. Anche perché i pubblici ministeri avevano chiesto l’archiviazione completa per Elkann e per il commercialista di famiglia, Gianluca Ferrero. Una divergenza che già allora aveva fatto rumore: quando un gip smentisce la Procura, nel Palazzo, non è mai routine. Ora la Cassazione certifica che quella linea regge.

Verso il processo

A questo punto la Procura di Torino è pronta a chiudere il cerchio: in arrivo un nuovo avviso di conclusione delle indagini, anticamera della richiesta di rinvio a giudizio: il processo non è più un’ipotesi remota.

I capi d’accusa sono stati definiti: due contestazioni fiscali autonome che, per il giudice, non possono essere assorbite nel reato di truffa. Una scelta che irrigidisce il quadro accusatorio e complica la strategia difensiva.

Il nodo: la residenza di Donna Marella

Il cuore dell’indagine resta la residenza fiscale della vedova dell’Avvocato. Secondo il gip, gli elementi raccolti portano in una direzione precisa: Torino, non la Svizzera. E qui si gioca tutto. Perché, sempre secondo il giudice, sarebbero stati messi in campo “artifizi e raggiri” per far risultare all’estero una residenza che, nella sostanza, era italiana. Con un obiettivo altrettanto chiaro: alleggerire il peso fiscale, sia sulle dichiarazioni dei redditi sia sull’imposta di successione.

Da qui l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta legata alle ultime dichiarazioni della nonna, relative agli anni 2018 e 2019, poco prima della scomparsa nel febbraio 2019.

I 183 milioni non bastano

Nel frattempo Elkann aveva provato a chiudere la partita su un altro piano: quello economico e procedurale. Ha versato 183 milioni al Fisco. E ha tentato la via della messa alla prova, con una proposta che avrebbe avuto anche il via libera della Procura. Un percorso che, se accolto, avrebbe portato all’estinzione del reato. Fine della storia, senza processo. Ma anche qui il gip ha detto no. Stop alla scorciatoia.

Il tempo come alleato

Eppure, nel gioco delle carte della giustizia italiana, quel no potrebbe trasformarsi in un vantaggio.Perché mentre si allungano i tempi, si avvicina la prescrizione: il reato di truffa scade nell’estate 2027. Più il procedimento si dilata, più cresce la possibilità che tutto si spenga prima della sentenza.È il paradosso perfetto: respinta la via breve, resta aperta quella lunga. E potenzialmente più efficace.

Il colpo all’immagine

Resta però il dato storico e reputazionale. Per la prima volta, il vertice della dinastia si trova inchiodato su una vicenda che riguarda il cuore stesso del patrimonio familiare: l’eredità, la residenza della nonna, la gestione fiscale di un passaggio chiave. Non è solo una questione di codici e cavilli. È una crepa nella narrazione costruita negli anni.