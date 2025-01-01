Uncem Piemonte, grande impegno gestione dei boschi

"Se non gestiamo i nostri boschi, l'abbandono lo paghiamo tutti". E' il messaggio che Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, ha diffuso oggi in occasione della Giornata internazionale delle foreste. "Posso riaffermare - dice - il grande impegno delle Unioni montane piemontesi nella pianificazione e gestione di oltre un milione di ettari di superficie a bosco. Siamo noi Comuni, con le imprese, i protagonisti del cambiamento. Siamo noi Enti locali a governare processi apripista in Italia, come quello che ha visto la Regione di recente usare bene parte del fondo montagna per investire sui muretti a secco, sugli impianti a biomasse di origine forestale, sulle Green Community". Secondo Colombero "le grandi città avrebbero molto da investire sulla protezione degli ecosistemi ma soprattutto sulla gestione forestale attiva, che evita che la montagna frani, sia più fragile, si indebolisca". "Anche sul verde urbano occorre fare di più, evitando i Sindaci vengano attaccati quando decidono di sostituire alberi in parchi e corsi", aggiunge.