Corteo di Libera contro le mafie

È partito da piazza Solferino a Torino il corteo della 31/a Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso da Libera. In tanti sono scesi in strada. L'arrivo è previsto alle 11 in piazza Vittorio e a seguire ci sarà l'intervento conclusivo di don Luigi Ciotti. Nel corteo sfilano i familiari delle vittime innocenti di mafia, sindaci e amministratori locali - tra cui il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, e il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio - associazioni, cittadini e studenti. Dall'altoparlante in testa al corteo la musica si alterna alla lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia.