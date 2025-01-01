Piemonte, in medicina interna 71% ricoverati è over 70

Nei reparti di Medicina Interna del Piemonte oltre sette pazienti su dieci hanno più di 70 anni e presentano in media quattro patologie concomitanti. È quanto emerge da una indagine di Fadoi, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Il 54% degli internisti, sottolinea l'indagine, ritiene che questi pazienti richiedano prevalentemente livelli di cura medio alti o alti. Nonostante questo scenario, le Medicine Interne sono ancora spesso classificate come reparti a bassa intensità di cura, con ricadute dirette sugli organici. La carenza stimata supera il 10% tra i medici e il 20% tra gli infermieri. Sul fronte dei posti letto, il tasso medio di occupazione raggiunge il 100% e nella metà dei reparti si registra overbooking, con ricoveri oltre la capienza prevista. Il 17% dei posti letto è occupato da pazienti difficili da dimettere per l'inadeguatezza delle condizioni sociali. Il presidente regionale Fadoi, Fulvio Pomero, sottolinea come la Medicina Interna oggi rappresenti il fulcro dell'assistenza ospedaliera per pazienti sempre più complessi. "Grazie alla capacità di gestire persone con più patologie e livelli di intensità di cura differenti - afferma - questa disciplina coordina percorsi clinici sempre più articolati e personalizzati sui bisogni di ogni singolo individuo. In questo modo, la Medicina Interna conferma il suo ruolo centrale nella gestione dei bisogni clinici odierni e si candida a essere un partner strategico del territorio".