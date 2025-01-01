Cirio, orgogliosi della manifestazione di don Ciotti in Piemonte

"Oggi coroniamo un sogno. La Regione Piemonte ha accolto la suggestione di don Ciotti. L'abbiamo sostenuta. Abbiamo voluto che l'evento si svolgesse in Piemonte, a Torino, e adesso siamo orgogliosi ed emozionati". Lo ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione, durante il corteo contro le mafie promosso da Libera. "Ieri - ha aggiunto - abbiamo accolto e anche abbracciato fisicamente i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Oggi è l'occasione per dire a tutti, e soprattutto a noi stessi, che la guardia deve essere tenuta altissima e che non bisogna mai girarsi dall'altra parte".