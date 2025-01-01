Cirio, orgogliosi della manifestazione di don Ciotti in Piemonte

11:02 Sabato 21 Marzo 2026

"Oggi coroniamo un sogno. La Regione Piemonte ha accolto la suggestione di don Ciotti. L'abbiamo sostenuta. Abbiamo voluto che l'evento si svolgesse in Piemonte, a Torino, e adesso siamo orgogliosi ed emozionati". Lo ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione, durante il corteo contro le mafie promosso da Libera. "Ieri - ha aggiunto - abbiamo accolto e anche abbracciato fisicamente i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Oggi è l'occasione per dire a tutti, e soprattutto a noi stessi, che la guardia deve essere tenuta altissima e che non bisogna mai girarsi dall'altra parte".

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