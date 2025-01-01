Lo Russo, oggi a Torino mobilitazione imponente contro le mafie

"Per Torino è una grande giornata. La mobilitazione è imponente, a testimonianza di quanto il tema sia nelle corde della nostra città". Lo ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo, durante il corteo promosso da Libera. "Siamo qui - ha osservato - a sfilare insieme a decine di migliaia di persone giunte da tutta Italia a testimonianza del forte legame che Torino ha con la storia dell'antimafia, con l'attualità dell'antimafia, e che vuole continuare ad avere".