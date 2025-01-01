Bossi: Lega Vercelli, da lui idea radicata nei territori e nelle comunità

"La scomparsa di Umberto Bossi rappresenta un momento di profonda tristezza e riflessione per tutti noi. Non se ne va soltanto il fondatore della Lega, ma l'uomo che ha dato voce a un'idea nuova, forte, radicata nei territori e nelle comunità". Così, in una nota, il segretario provinciale della Lega di Vercelli, Daniele Baglione. "Bossi - dice - ha conosciuto e frequentato la nostra terra, da Vercelli alla Valsesia, portando qui il suo messaggio e trovando in queste comunità attenzione, partecipazione e condivisione. Non era una presenza distante, ma concreta, vicina, capace di ascoltare e di interpretare i bisogni reali della gente. Il suo sogno era chiaro: costruire un movimento autenticamente federalista, che mettesse al centro gli interessi dei territori, delle famiglie, delle imprese. Quell'idea iniziale, quella visione di una Lega come 'sindacato del territorio', non è soltanto una pagina di storia. È un insegnamento che oggi più che mai siamo chiamati a raccogliere e a portare avanti con responsabilità, coerenza e determinazione". "Ricordare Umberto Bossi - aggiunge - significa dunque non solo rendere omaggio alla sua figura, ma riaffermare con forza i valori che ha trasmesso: l'attaccamento alla propria terra, la difesa delle autonomie, la capacità di dare voce a chi troppo spesso non ne ha. A noi il compito di non disperdere questa eredità. A noi il dovere di continuare a essere, ogni giorno, interpreti autentici delle esigenze del nostro territorio".