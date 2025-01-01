ECONOMIA DOMESTICA

Bluff americano, indiani alla porta: ombre sempre più nere sull'ex Ilva

Altro che gara: la partita si sgonfia tra rinvii e promesse mancate. Il flop del fondo Flacks smaschera la narrazione dal ministro Urso. Nessuna garanzia, nessuna banca, solo richieste di tempo. E ora resta in piedi solo Jindal, con tutte le incognite del caso

Altro che “gara a due” per l’ex Ilva. Qui siamo davanti all’ennesima operazione cosmetica costruita nei palazzi romani per tenere in piedi una narrazione che la realtà industriale ha già demolito da settimane. E il regista ha nome e cognome: Adolfo Urso. Ieri, 20 marzo, doveva essere il redde rationem per Flacks Group. Dopo mesi di rinvii, solleciti e richieste rimaste lettera morta, gli americani avevano ottenuto – su spinta politica – l’ennesima proroga per dimostrare una cosa semplice: avere i soldi e le banche.

Non è arrivato niente. Né lettere di credito, né garanzie, né istituti pronti a sostenere l’operazione. Solo una comunicazione imbarazzata: serve altro tempo. L’ennesimo giro a vuoto, l’ennesima presa in giro. E qui sta il punto: Flacks non è solo un investitore evanescente. È il prodotto di una scelta politica. È la scommessa – sbagliata – di un ministero che ha deciso di tenere in vita una competizione che non esisteva più o che forse non è mai esistita, pur di non ammettere che la partita era persa.

Per mesi i commissari hanno chiesto chiarezza su tre punti: piano industriale, copertura finanziaria, partner. Per mesi hanno ricevuto documenti incompleti e promesse vaghe. Nonostante questo, dal ministero è arrivato l’input a “tenere aperto”. Ovvero, tirare la corda per tirare a campare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Da una parte un fondo che offre un euro simbolico per l’ex Ilva, promette miliardi e posti di lavoro ma non riesce a esibire una banca. Dall’altra la realtà industriale che si sgretola: altoforni fermi, produzione al minimo, impianti sotto sequestro.

Nel mezzo, la politica. Perché mentre Flacks costruiva castelli mediatici – tra annunci su British Steel, Thyssen e sceneggiate quasi folkloristiche su Taranto – qualcuno a Roma continuava a dargli credito. Non per ingenuità, ma per necessità narrativa: serviva una “gara”, servivano due contendenti. Peccato che uno non ci fosse. E così oggi resta solo Jindal Steel International, che lunedì presenterà l’offerta vincolante e che già si è mosso da unico interlocutore credibile. Gli indiani, almeno, una linea industriale ce l’hanno: forno elettrico, decarbonizzazione, integrazione con la produzione in Oman.

Ma anche qui, niente illusioni. Il prezzo potrebbe essere altissimo in termini occupazionali e di sovranità industriale. Meno acciaio prodotto in Italia, più dipendenza dall’estero. E migliaia di lavoratori appesi a un piano ancora tutto da verificare. E allora la domanda torna, inevitabile: perché trascinare fino a qui una farsa evidente? La risposta è politica. E chiama in causa direttamente Adolfo Urso, che ha scelto di raccontare una partita inesistente invece di gestire una crisi reale. Il problema è che l’acciaio non si governa con le chiacchiere. Servono soldi, impianti, strategie. Tutte cose che, nella “gara a due”, non si sono mai viste. E ora che il sipario è caduto, resta solo la figuraccia. E un dossier – quello dell’ex Ilva – più ingarbugliato e fragile di prima.