ALLE URNE

Referendum, mettiamoci una croce

Lasciate perdere Meloni, il governo, Schlein e l'opposizione. Dimenticate le tossine della propaganda e i sondaggi più o meno tarocchi. E scegliete guardando a come funzioneranno o continueranno a funzionare i meccanismi della giustizia

Prima ancora della scheda verde, c’è un passaggio che tocca agli elettori: fare pulizia. Mettere da parte settimane di una campagna referendaria infarcita di tossine, di slogan gridati più che spiegati, di forzature che hanno tirato dentro cose che nulla centrano con il quesito referendario. Dalle evocazioni apocalittiche sul “controllo politico della magistratura” fino al riflesso automatico della difesa della Costituzione “più bella del mondo”, trasformata in un feticcio intoccabile.

Il punto, invece, è molto più concreto. E molto più sobrio: oggi si vota su norme precise, su meccanismi istituzionali, su come funziona – o può funzionare – la giustizia. Non su paure astratte, non su scenari estremi. Serve uno sforzo per concentrarsi nel merito. E decidere su quello.

Non è una partita tra toghe, né un derby tra maggioranza e opposizione. È qualcosa di più concreto, e più quotidiano: riguarda chiunque possa trovarsi – anche una sola volta nella vita – davanti a un giudice, da imputato, da parte offesa, da cittadino qualunque. Perché la riforma su cui si vota oggi non ridisegna solo equilibri istituzionali: interviene su come funzionano i processi, su chi decide, su quanto è davvero indipendente chi deve giudicare. È lì che si gioca la sostanza. E oggi, con una scheda e una croce, quella sostanza passa direttamente nelle mani degli elettori.

Istruzioni per l’uso

Al seggio ci sarà una sola scheda, verde. Una scelta secca: Sì o No. Il quesito, lungo e tecnico, richiama la revisione di sette articoli della Costituzione – dal 87 al 110 – sotto il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. È un referendum confermativo: non c’è quorum. Non serve il 50% più uno degli aventi diritto. Chi vota, decide. Chi resta a casa, lascia decidere gli altri. Un dettaglio solo in apparenza, ma che cambia completamente la partita.

In Piemonte gli aventi diritto sono 3.303.264, a cui si aggiungono oltre 320mila residenti all’estero. Le urne saranno aperte oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Subito dopo, lo spoglio. Per votare: documento valido e tessera elettorale. Se smarrita o esaurita, gli uffici restano aperti. Niente voto fuori sede per lavoro o studio: una scelta che pesa, soprattutto sui più giovani.

Cosa potrebbe cambiare

La riforma interviene sull’ossatura della magistratura. Non è un ritocco, ma una riscrittura di equilibrio. Tre i pilastri: 1) separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri; 2) sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura; 3) istituzione di un’Alta corte disciplinare.

Oggi giudici e pm appartengono allo stesso ordine. Possono persino cambiare funzione (una volta, entro i primi 9 anni, secondo la riforma Cartabia del 2022). Se vince il Sì, questa possibilità scomparirà: si sceglie all’inizio e quella resta la strada.

Il Csm, oggi unico e composto da 33 membri presieduti dal capo dello Stato, verrebbe diviso in due: uno per i giudici e uno per i pm. E soprattutto cambierebbe il metodo di selezione: non più elezione, ma sorteggio, sia per i togati sia per i laici, scelti da liste predisposte dal Parlamento.

Infine, nasce una nuova Alta corte disciplinare, composta da 15 membri, in parte magistrati e in parte “laici”, selezionati tra nomine e sorteggio.

Un giudice terzo

Il cuore della riforma sta qui. Oggi il giudice condivide carriera, organi di autogoverno e progressione professionale con il pubblico ministero, cioè con l’accusatore. Una commistione che, secondo i sostenitori della riforma, genera un corto circuito: chi deve giudicare appartiene allo stesso “corpo” di chi accusa. La separazione delle carriere punta a rompere questo legame. Due percorsi distinti, due governi autonomi, due identità professionali separate. L’obiettivo dichiarato: garantire la terzietà del giudice e rafforzare il principio del giusto processo. Per il cittadino: entrare in aula sapendo che chi giudica non condivide più logiche, carriera e interessi con chi accusa.

Errori giudiziari e libertà personale

C’è un dato che pesa come un macigno: oltre il 90% delle richieste restrittive avanzate dai pm viene accolto dal giudice per le indagini preliminari. Un allineamento che, secondo i promotori della riforma, non è solo statistico ma sistemico. E che si riflette nei numeri delle ingiuste detenzioni. L’idea è semplice: separare carriere e poteri dovrebbe rendere il giudice più libero di dire no all’accusa. Più autonomia, meno automatismi. E quindi – almeno nelle intenzioni – meno errori giudiziari. Non una promessa, ma una direzione.

Il dominio delle correnti

Qui il terreno diventa scivoloso. E politico. Oggi il Csm è fortemente influenzato dalle correnti interne alla magistratura, organizzate nell’Associazione nazionale magistrati. Le nomine, le carriere, le valutazioni passano da lì. I numeri parlano chiaro: il 99,2% dei magistrati riceve valutazioni positive. Anche in presenza di ritardi o errori. Il sorteggio, previsto dalla riforma, mira a spezzare questo meccanismo. Niente più campagne elettorali interne, niente più cordate. Chi entra nei Csm lo fa per estrazione, non per appartenenza. Il risultato atteso: più autonomia nelle decisioni e maggiore peso al merito.

Chi giudica i giudici

Altro nodo: la responsabilità disciplinare. Oggi oltre il 90% degli esposti contro i magistrati viene archiviato prima ancora di arrivare a un procedimento. Negli ultimi cinque anni, il 75% dei magistrati sottoposti ad azione disciplinare è stato assolto o ha ricevuto un non luogo a procedere. E ancora: su 6.485 casi di ingiusta detenzione tra il 2017 e il 2025, solo dieci magistrati sono stati sanzionati. Nove con una semplice censura, uno con il trasferimento.

La nuova Alta corte disciplinare nasce con l’obiettivo di cambiare questo equilibrio. Anche qui, il sorteggio entra come antidoto ai condizionamenti interni. Un tentativo di rendere la magistratura più responsabile senza metterne in discussione l’indipendenza.

Il tempo della giustizia

Ultimo capitolo, ma non meno rilevante: l’efficienza. Oggi circa la metà dei processi si conclude con un’assoluzione. Procedimenti che, secondo i sostenitori della riforma, non sarebbero dovuti arrivare a dibattimento. Un giudice più indipendente nelle indagini potrebbe ridurre i rinvii a giudizio e quindi alleggerire il carico dei tribunali. A questo si aggiunge il tema delle nomine: senza correnti, i dirigenti degli uffici giudiziari verrebbero scelti per competenza e non per appartenenza. E infine, un sistema disciplinare più rigoroso potrebbe scoraggiare inchieste costruite su teoremi più che su prove.

Una scelta importante

Il referendum non è solo una questione giuridica. È una scelta politica nel senso più pieno: riguarda l’equilibrio tra poteri, il rapporto tra Stato e cittadini, la fiducia nella giustizia. Ma per arrivarci serve un passaggio preliminare: liberarsi dal rumore. Perché alla fine, sotto gli strati di propaganda, resta una domanda semplice: se l’attuale sistema garantisce davvero indipendenza, equilibrio e responsabilità, oppure se ha bisogno di essere corretto. E la risposta, stavolta, non la daranno le correnti, le toghe o i partiti. La daranno gli elettori. Con una croce, su una scheda verde.