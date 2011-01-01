SACRO & PROFANO

Secolarizzazione e islamismo, la resa della Chiesa torinese

San Salvario, un tempo fertile crocevia di fede, oggi racconta il declino di parrocchie svuotate e di una pastorale ridotta al minimo sindacale tra accoglienza e bandi pubblici. Per la consigliera Pd Canalis i cattolici costituenti erano solo "democratici"

Il quartiere di San Salvario di Torino ha (o aveva) il privilegio di ospitare tre belle chiese, autentici gioielli carichi di profonde simbologie artistiche e religiose: la chiesa di San Giovanni Evangelista, detta “San Giovannino”, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e la parrocchia santuario del Sacro Cuore di Maria. La prima fu fatta costruire da San Giovanni Bosco come risposta al tempio valdese e un tempo era assai affollata di giovani e giovanissimi a motivo della presenza dell'Istituto salesiano.

Attualmente risulta trasformato in convitto universitario e sopravvive, da un paio di decenni, in massima parte grazie all’esodo di molti parrocchiani di San Massimo, infastiditi dall’elefantiasi dell’inamovibile parroco, don Franco Manzo, classe 1942. Plastica dimostrazione di come le parrocchie del centro storico con la scusa dello spopolamento e per non toccare equilibri disfunzionali e non aprire armadi con scheletri, non rientrino nelle priorità diocesane dei “boariniani” al potere: nel caso di San Massimo, la vicinissima sede del Pd avrà fatto considerare i parrocchiani come automaticamente degni di entrare nel Regno dei Cieli. Ma di questo come delle parrocchie della collina si parlerà ancora.

La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, un tempo fra tra le più importanti e popolose della zona, nonché una delle prime cellule di Comunione e Liberazione negli anni dell’indimenticato viceparroco don Bernardino Reinero, per tutti “don Berna”, e dopo il pensionamento di don Piero Gallo, venne affidata alla comunità salesiana del San Giovannino, allora guidata da don Mauro Mergola, il quale si gettò a capofitto nell’accoglienza ai migranti, non tralasciando però di mettere in atto una autentica pastorale di frontiera. Ancora molti si ricordano di quando, durante le notti della movida, egli teneva la chiesa aperta e, gironzolando in camice e stola, offriva la possibilità di confessarsi alle persone più improbabili e non senza successo. Poi con la sua dipartita queste iniziative scomparvero, forse per motivi di sicurezza, per pigrizia o perché il Sacramento della Penitenza poteva risultare troppo divisivo nel quartiere multietnico della città del cattolicesimo arreso al mondo.

La chiesa-santuario del Sacro Cuore di Maria, invece, dopo il pensionamento di don Costantino Scaravaglio e prima dell’arrivo dei salesiani, visse un interregno affidato ai pittoreschi e progressisti Monaci Apostolici diocesani, ricordati principalmente per aver eliminato le balaustre e aver installato un nuovo altare con la raffigurazione di un agnello in piedi, destando sconcerto tra i fedeli e perplessità tra alcuni teologi. A loro scusante, va detto che dopo l’adeguamento liturgico della cattedrale si sarebbe potuto raffigurare un coccodrillo piangente, una poiana o un cinghiale e sarebbe stato lo stesso: l’importante era togliere le balaustre che creavano una divisione eccessiva tra il presbiterio e i banchi semivuoti in un tempio che, peraltro, vide l’ordinazione episcopale e la quiescenza di monsignor Carlo Rossi, vescovo di Biella e liturgista che partecipò al Concilio Vaticano II.

Salesiani über allen

La salesianizzazione di San Salvario ha dato modo alla diocesi e ai suoi ultimi vescovi e vicari di evitare a ogni costo l’arrivo di comunità religiose o di sacerdoti diocesani in grado di coagulare partecipazione e consenso verso forme tradizionali di vivere e celebrare la fede, ottenendo in cambio un minimo sindacale di Messe da offrire alla residua borghesia locale e implementando la narrazione di una Torino “solidale”, laddove la solidarietà viene in massima parte dallo Stato che elargisce risorse tramite bandi, in un perverso gioco di rimandi e di richiami tra amministrazione comunale ed enti diocesani.

La crescita spirituale e morale del quartiere è così stata demandata al Comune nell’ottica di una torinesità eticamente falsa, limitandosi a offrire strutture (da restaurare), arrendendosi all’islamizzazione, troncando ogni recupero e ogni fermento non allineato al mainstream. In definitiva, salvo il buon lavoro dei salesiani e di parrocchiani che fanno quello che possono con le scarse risorse umane disponibili (più che il numero conta l’età), poco di cattolico è rimasto a San Salvario: una situazione che si potrebbe tranquillamente definire bipolare dove alla depressione delle chiese vuote, all'emorragia di fedeli verso altre zone, si accompagna la maniacalità di una accoglienza urlata e imposta in cui si invita a soccorrere il prossimo come un dovere civico, al pari della raccolta differenziata. Non gli si presenta la bellezza della vita cristiana ma si vuole «educare alla vita buona del Vangelo» prescindendo da Cristo. Sabato scorso il cardinale Roberto Repole ci ha annunciato che «la secolarizzazione è stanca», ma a Torino quello che appare stanco è un certo modello di cristiano, quello dei convegni.

Subire l’arretramento

Mentre dopo sei anni la diocesi di Aosta avrà una nuova ordinazione sacerdotale, a Pinerolo si aprono grandi festeggiamenti perché dopo 392 anni le monache della Visitazione lasceranno la diocesi. Sì, perché oggi si fa così, si esulta per le chiusure di chiese, seminari e comunità religiose che, secondo un’ottica soprannaturale (che forse si è smarrita), segnano l’arretramento della presenza cristiana sul territorio e l’impoverimento della vita di fede. A Imperia invece la campana che in una chiesa suona per i bimbi non nati, sta mandando fuori di testa i collettivi femministi che hanno organizzato una “controadorazione transfemminista pro-choice” con tanto di croce rovesciata e locandina con rosario a forma di utero e la scritta “Ma quale stato? Ma quale dio? (in minuscolo, ndr) sul mio corpo decido io”.

Intransigenza e amore

Un bravo prete torinese si lamenta, sul suo profilo social, di coloro che durante la Messa suonano alla porta della canonica pensando di trovare qualcuno e insistono e si arrabbiano e danno in escandescenza. Interessante però è la sua premessa: «Io comprendo e non giudico chi non crede, non gli interessa la Chiesa,né la parrocchia e la vita della comunità...» Ecco, questo è il punto, non si giudica e meno che mai si condanna più nessuno, tutto e tutti sono compresi e perdonati, anche quelli che pur sarebbero – quanto meno in questioni de minimis – da correggere. Diceva il grande teologo Reginald Garrigou Lagrange OP: «La Chiesa è intransigente sui principi, perché crede ma è tollerante nella pratica perché ama. I modernisti sono tolleranti sui principi, perché non credono, ma intransigenti nella pratica, perché non amano. La Chiesa assolve i peccatori, i modernisti il peccato». Anche qui si confrontano due impianti teologici: da una parte la continuità con la tradizione costante della Chiesa, dall’altra una visione che si affida a processi in atto, presentati come necessari per “aggiornare” la Chiesa e i risultati, al netto della secolarizzazione, si vedono.

Cattolici senza etichette

Abbiamo già avuto modo di svolgere qualche ragionata e rispettosa critica al libretto della consigliera regionale del Pd, Monica Canalis, 50 ritratti del Cattolicesimo democratico, la quale continua, infaticabilmente e meritoriamente, a presentarlo in ogni plaga del Piemonte. In un post sul suo profilo Facebook afferma che le culture politiche che hanno elaborato la Costituzione furono quelle socialista, liberale, comunista e «cattolico democratica». Ci si chiede allora se alla Costituente, tolto il gruppo facente capo a Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Aldo Moro e Giuseppe Lazzati a quale tipo di cattolicesimo appartenessero tutti gli altri costituenti democristiani (200 deputati su 566) a cominciare da Amintore Fanfani il cui “piano casa” è ancora ricordato come una delle grandi opere sociali del dopoguerra. Per non parlare di ex popolari come Mario Scelba o come Attilio Piccioni, Gaspare Ambrosini, Giuseppe Pella, Giovanni Bovetti, Giuseppe Rapelli, Silvio Geuna, Paolo Emilio Taviani, Raimondo Manzini, Giuseppe Togni, Fernando Tambroni, Giulio Andreotti, Paolo Bonomi, Giovanni Leone, Antonio Segni e si potrebbe continuare. O di quel vero Padre della Carta che fu il cattolico Costantino Mortati al quale si devono molti istituti parlamentari in essa presenti.

Che cos’erano: cattolici antidemocratici (non crediamo), cattolici liberali (molti), cattolici conservatori (certamente non pochi)? O forse solo e semplicemente cattolici integrali, fedeli alla Dottrina sociale della Chiesa e alla cui eredità politico-culturale possono rifarsi oggi tranquillamente – con tutti gli opportuni distinguo – anche partiti come Forza Italia o Fratelli d’Italia? Alla Costituzione diedero il loro contributo varie culture, quella cattolica vi partecipò senza aggettivi o etichette ideologiche.