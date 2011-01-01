Danneggiata l'auto del presidente dell'Associazione magistrati

Danneggiata nella notte l'auto del presidente dell'Anm Cesare Parodi. Secondo quanto si apprende la macchina era parcheggiata sotto la sua abitazione a Torino, dov'era rientrato ieri sera dopo aver partecipato a un evento di chiusura della campagna per il referendum ad Alessandria. Ad accorgersi dell'accaduto è stato stamattina lo stesso Parodi che ha trovato un finestrino in frantumi, ma dall'abitacolo non sarebbe stato preso nulla. Il presidente dell'Associazione magistrati presenterà denuncia nelle prossime ore.