Referendum: affluenza al 14%, a Torino 10,75%

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. L'ufficio elettorale ha comunicato le affluenze degli elettori nei seggi di Torino alle 12. Votanti: 67.883 su 631.560 pari al 10,75%. Nella precedente tornata elettorale di referendum, che si è svolta l'8 e il 9 giugno 2025, l'affluenza, alle 12, era stata del 9,61%. La prossima rilevazione delle affluenze è in programma alle ore 19.