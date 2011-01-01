Cgil Vercelli Valsesia, atto vandalico sul muro della sede

"Fatta con una bomboletta di colore rosso, la scritta 'Vota Sì - con un simbolismo anarchico - è comparsa nel tardo pomeriggio di venerdì, sulla parete della sede vercellese della Camera del Lavoro, in via Stara". Lo riporta un comunicato stampa della Cgil Vercelli Valsesia. "Evidentemente un atto vandalico, a due giorni dal voto referendario sui quesiti della giustizia, per il quale la Cgil Vercelli Valsesia si è molto impegnata in una campagna a favore del 'Vota No'" prosegue la nota. "Una scritta su un muro di certo non inficia e non ha il valore di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi sul territorio. La cancelleremo con una pennellata... un po' come i sostenitori del Si vorrebbero cancellare le garanzie costituzionali di cui oggi gode la Magistratura - afferma Valter Bossoni, segretario generale della Camera del Lavoro -. Tuttavia, la scritta comparsa sul muro della nostra sede, oltre a rappresentare un atto di vandalismo, è chiaramente un affronto politico, un evidente gesto provocatorio che respingiamo con fermezza". "Abbiamo immediatamente provveduto a sporgere denuncia alle Autorità competenti - conclude il sindacalista -, affinché vengano individuati i responsabili".