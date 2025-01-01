Referendum: alle 12 in Piemonte affluenza è del 14,4%

Le affluenze degli elettori nei seggi del Piemonte alle 12 risulta del 14,4%, contando 4.788 sezioni su 4.790 A mancare sono due sezioni della provincia Alessandria, dove l'affluenza è del 17,15%. In quella di Asti è del 15,04%, in quella di Biella del 16,45%, in quella di Cuneo del 16,02%. In provincia di Novara l'affluenza è del 16,51%, in quella di Torino del 12,65%, nel Verbano-Cusio-Ossola del 16,96% e in provincia di Vercelli del 16,51%. Il dato è aggiornato alle 13.19 su Eligendo, il portale del ministero dell'Interno che fornisce i risultati della consultazione referendaria.