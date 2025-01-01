Next Lab Piemonte, la continuità d'impresa è sempre più complessa

Si è svolto nella sede di Cna Piemonte, Next Lab Piemonte, tappa regionale del percorso nazionale promosso da Cna Giovani Imprenditori, dedicata al tema della continuità d'impresa e del passaggio generazionale. All'iniziativa hanno partecipato circa cinquanta tra imprenditori e studenti, coinvolti in cinque gruppi di lavoro coordinati dai Giovani Imprenditori Cna. L'incontro ha visto la presenza della presidente nazionale Cna Giovani Imprenditori, Selene Re, insieme ai presidenti regionali e nazionali di Mestiere e di Unione, a testimonianza della rilevanza strategica del tema per l'intero sistema Cna. Ad aprire e ad accompagnare i lavori sono intervenuti il presidente Cna Piemonte, Giovanni Genovesio, il segretario regionale Cna Piemonte, Delio Zanzottera, il presidente regionale Cna Giovani Imprenditori Piemonte, Enrico Vaccarino, e la Coordinatrice Giovani Imprenditori Piemonte, Rachele Sinico, che hanno sottolineato la centralità del passaggio generazionale per il futuro del sistema imprenditoriale e l'importanza di costruire un dialogo reale con gli studenti. Dal confronto è emerso che oggi la continuità d'impresa è sempre più complessa. Spesso manca una pianificazione adeguata, il modello resta fortemente legato alla figura del titolare e i giovani faticano a percepire l'impresa come un'opportunità attrattiva. A questo si aggiungono difficoltà legate alla burocrazia, all'accesso al credito e a una limitata apertura all'innovazione. Non di rado inoltre il passaggio generazionale viene affrontato troppo tardi, senza un adeguato percorso di affiancamento e formazione. Il punto di vista dei giovani: l'impresa non viene rifiutata, ma deve cambiare. Le nuove generazioni chiedono spazio decisionale, possibilità di innovare, percorsi di crescita definiti, maggiore equilibrio tra vita e lavoro e modelli organizzativi più aperti e sostenibili. Proprio su questo terreno si è concentrata la restituzione finale dei gruppi di lavoro.