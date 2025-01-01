Spari nel Torinese, carabinieri indagano sul ferimento di un uomo

I carabinieri stanno indagando sul ferimento di un uomo di 40 anni, colpito da un'arma da fuoco ieri sera a Moncalieri, nel Torinese. L'episodio è avvenuto in strada, intorno alle 19.30 in corso Roma, all'altezza del civico 40. Secondo quanto ricostruito, chi ha sparato si è dato alla fuga subito dopo aver premuto il grilletto, facendo perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito almeno due colpi, ma che non avrebbero sentito litigare nessuno. A lanciare l'allarme è stato il fratello del ferito che si trova con lui . Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con due ambulanze, che hanno soccorso il ferito, raggiunto da un colpo al braccio. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato al Cto di Torino, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. I carabinieri oltre ad aver sentito alcuni testimoni hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per far luce sull'aggressione.