Spari nel Torinese, denunciato un uomo di 51 anni

Ha sparato al nuovo compagno della ex al culmine di una lite legata a questioni economiche. Un uomo di 51 anni, torinese e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate e porto abusivo di armi dopo aver ferito un 40enne di Nichelino. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Moncalieri, dove i due si erano dati appuntamento dopo una discussione telefonica per chiarire questioni legate al mantenimento della donna. Secondo quanto ricostruito, l'incontro è degenerato e il 51enne ha esploso un colpo di pistola con un revolver detenuto illegalmente, colpendo la vittima al braccio. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Dopo il fatto l'aggressore si è allontanato facendo perdere le trecce. L'uomo si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri a mezzanotte. Le indagini sono state condotte dai militari di Moncalieri con il supporto delle Api del comando provinciale di Torino.