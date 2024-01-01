Raccolta del private equity e venture capital a 3,57 miliardi nel 2025

Nel 2025 la raccolta del private equity e venture capital è stata pari a 3.570 milioni di euro, di cui 2.856 milioni raccolti sul mercato, in calo del 46% rispetto ai 6.673 milioni dell'anno precedente. E' quanto emerge dall'analisi condotta dall'Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt (Aifi), in collaborazione con Pwc Italia, sul mercato italiano del capitale di rischio. Gli operatori che nel 2025 hanno svolto attività di fundraising sono stati 44, rispetto ai 42 dell'anno precedente. Con riferimento alla provenienza geografica dei fondi raccolti sul mercato, la componente domestica ha rappresentato l'83%, mentre il peso di quella estera è stato del 17%. A livello di fonti, il 22% della raccolta deriva dal settore pubblico, inclusi i fondi di fondi istituzionali (524 milioni di euro), seguiti dagli investitori individuali e family office (21%, 490 milioni) e dai fondi pensione e casse di previdenza (19%, 442 milioni). L'ammontare investito dagli operatori di private equity e venture capital è stato pari a 11.610 milioni di euro, in calo del 22% rispetto all'anno precedente, a causa principalmente del minor valore confluito verso il comparto infrastrutturale. Escludendo le infrastrutture, il mercato è stato caratterizzato da un ammontare investito pari a 8.570 milioni, pressoché in linea con il 2024 (8.741, -2%). Complessivamente, secondo l'analisi dell'Aifi in collaborazione con Pwc Italia, l'anno scorso sono stati realizzati 5 large deal e 8 mega deal, che insieme hanno rappresentato il 44% dell'ammontare complessivo investito nell'anno (5.154 milioni di euro). Nel 2024, invece, erano stati realizzati 10 large deal e 6 mega deal, per un peso del 59% dell'ammontare complessivo (8.833 milioni di euro). Il numero di operazioni si è attestato a 887, in crescita (+21%) rispetto alle 732 dell'anno precedente, trainato anche quest'anno dall'attività di venture capital. Con riferimento all'origine geografica degli operatori, rimane elevato l'interesse dei soggetti internazionali per il nostro mercato: nel 2025, infatti, il 73% dell'ammontare complessivo è stato investito da operatori esteri (8.433 milioni). A livello settoriale, il 2025 ha visto al primo posto per numero di investimenti il comparto Ict, con il 32% delle operazioni totali, seguito dai beni e servizi industriali, 15%, e dal medicale, 13%. Considerando l'ammontare investito, il comparto dell'energia e ambiente ha attratto il 30% del valore complessivo, seguito da Ict (18%) e beni e servizi industriali (15%). A livello geografico la regione che ha totalizzato la gran parte delle operazioni è la Lombardia, con il 47% del numero degli investimenti in Italia, seguita da Lazio (10%) e Piemonte (7%). L'ammontare disinvestito al costo di acquisto delle partecipazioni è stato pari a 4.661 milioni di euro, in calo del 19% rispetto ai 5.727 milioni dell'anno precedente. Il numero di exit è stato pari a 184, +17% rispetto alle 157 del 2024.