ECONOMIA DOMESTICA

Diasorin, risultati "deludenti":

ai minimi dopo dieci anni

Dopo i conti sotto le attese e il taglio delle stime per il 2026, il titolo della multinazionale di Saluggia precipita in Borsa. Gli analisti riducono i target, il nuovo piano sarà determinante. La fine del boom della pandemia e la "normalizzazione"

C’era un tempo – neanche troppo lontano – in cui il nome di Diasorin evocava il pieno della tempesta pandemica e, insieme, il massimo splendore borsistico. Maggio 2020: il mercato premia la diagnostica, i test corrono, il titolo vola. Oggi il copione si è ribaltato. E la caduta è di quelle che fanno rumore. A Piazza Affari, mentre il Ftse Mib arretra già sotto il peso delle vendite, le azioni della multinazionale di Saluggia sprofondano con un tonfo superiore al 16%, fino a scivolare sui livelli più bassi degli ultimi dieci anni. Una ritirata che, rispetto ai picchi toccati durante la pandemia, vale circa il 75%.

Conti in ordine, ma senza spinta

Il detonatore è nei numeri. I conti 2025 non sono affatto disastrosi, ma non bastano più a sostenere le aspettative. I ricavi si attestano a 1,195 miliardi di euro, in crescita del 4% a cambi costanti e dell’1% a cambi correnti. L’Ebitda adjusted raggiunge i 394 milioni, con un margine stabile al 33%, in linea con la guidance.

Eppure, a valle, qualcosa si incrina. L’utile netto scende a 150 milioni dai 187 dell’anno precedente, mentre l’utile netto adjusted si ferma a 223 milioni, in calo del 6%. A pesare sono stati l’effetto cambio sfavorevole, maggiori oneri finanziari, un carico fiscale più elevato e costi straordinari legati, tra l’altro, alla chiusura di uno stabilimento a Shanghai. Numeri solidi, ma senza quella dinamica di crescita che il mercato si aspetta da un titolo che, fino a pochi anni fa, correva ben oltre la media.

La doccia fredda degli analisti

Il giudizio più severo arriva dagli analisti. Tra questi, Deutsche Bank – come riportato da Radiocor – evidenzia come i risultati del quarto trimestre 2025 siano stati inferiori del 3% rispetto al consenso Bloomberg su ricavi ed Ebitda rettificato.

Ma è la guidance a gelare davvero il mercato. Per il 2026, la società prevede una crescita dei ricavi tra il 5% e il 6% e un margine Ebitda tra il 32% e il 33%, quindi sostanzialmente piatto o in lieve contrazione. Soprattutto, la dinamica temporale non convince: l’avvio d’anno sarà debole, con una crescita negativa nel primo trimestre e una ripresa attesa solo nella seconda metà dell’anno.

Gli analisti parlano apertamente di previsioni “chiaramente deludenti” e “sbilanciate verso fine anno”, lasciando intendere che la visibilità sui risultati resta limitata.

La normalizzazione che pesa

Dietro i numeri c’è un cambiamento strutturale. La stagione della pandemia, che aveva gonfiato domanda e margini, è ormai alle spalle. I volumi dei test stanno tornando ai livelli pre-Covid, soprattutto in Europa, mentre la stagione respiratoria si è rivelata più debole del previsto.

La leva operativa, che negli anni scorsi aveva amplificato i risultati, oggi gioca al contrario. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlo Rosa punta su nuovi prodotti e su una ripresa nella seconda parte dell’anno, ma il mercato, per ora, resta scettico.

L’incognita geopolitica

A complicare ulteriormente il quadro c’è il contesto internazionale. La stessa Diasorin ammette che la guidance non include gli effetti della crisi in Medio Oriente, che potrebbe incidere sulle vendite regionali, sulle catene logistiche e sui costi.

Un elemento di incertezza non marginale, che si aggiunge a un quadro già poco brillante e rende ancora più fragile la fiducia degli investitori.

Buyback e dividendo non bastano

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, la società prova a mandare segnali di solidità. È in corso un piano di buyback fino a 250 milioni di euro e viene proposto un dividendo di 1,30 euro per azione, in aumento dell’8,3%. Ma sono leve che, in questo momento, non riescono a controbilanciare il peggioramento delle aspettative. Il mercato guarda avanti, e quello che vede non lo convince.

Dietro il gruppo resta il controllo della famiglia Gustavo Denegri, attraverso la holding Finde, a garanzia di una governance stabile. Ma la stabilità, da sola, non basta quando il ciclo cambia. Il punto, per gli investitori, è semplice: non è tanto ciò che Diasorin è oggi, ma ciò che sarà domani. E davanti a una crescita più lenta, margini sotto pressione e molte incognite, la scelta è stata netta.

Nel linguaggio, spietato ma efficace, della Borsa, il verdetto è già nei prezzi: finita l’eccezionalità della pandemia, per Diasorin inizia la fase più difficile, quella della normalità.