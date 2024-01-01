Enav, aumenta traffico aereo nel 2025, calano i ritardi

Aumenta il traffico aereo nel 2025 in Italia ed è record per la gestione voli Enav lo scorso anno che "conferma il trend di crescita" del nostro paese "con la migliore performance tra i principali paesi europei" mentre calano i ritardi. Come si legge nel bilancio 2025 approvato dal gruppo "le unità di servizio di rotta hanno registrato un incremento del 5,9%, rispetto al 2024, superando Spagna (+5,6%), Gran Bretagna (+4,2%), Germania (+4%) e Francia (+3,6%)". Tali risultati positivi "sono confermati anche dall'andamento del traffico passeggeri nel sistema aeroportuale italiano che ha visto transitare, nel 2025, circa 230 milioni di passeggeri (+5% rispetto al 2024) con un traffico nazionale pari a 72,6 milioni di passeggeri, tendenzialmente stabile rispetto al 2024, e un traffico internazionale che ha raggiunto 157,2 milioni di passeggeri, con una crescita del 7,6% rispetto al 2024". "Nonostante il nuovo record di voli registrato nel 2025, il ritardo medio per volo assistito si è attestato a 0,010 minuti, significativamente inferiore al target di 0,14 minuti previsto dal regolatore europeo e in ulteriore miglioramento rispetto al risultato del 2024 (0,066 minuti)" sottolinea Enav.