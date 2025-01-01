Nodes, sviluppato ecosistema innovazione del Nord Ovest

Oltre 1.200 persone coinvolte, fra studenti, ricercatori e innovatori, più di 500 progetti sviluppati e sostenuti, diciassette brevetti e 51 prototipi, dimostratori e progetti pilota, 491 assunzioni, quasi la metà donne e il 67% under 35, oltre 300 imprese coinvolte, 29 start up e 34 progetti imprenditoriali accelerati. E, ancora, 183 proposte progettuali finanziate per un valore di 56,1 milioni e 101 collaborazioni attivate dalle imprese con gli atenei a livello di trasferimento tecnologico per un valore indotto di 5,5 milioni. Sono solo alcuni dei numeri del programma triennale Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile che, con una dotazione di 112 milioni di fondi Pnrr ha visto lavorare insieme 33 partner tra università, centri di ricerca e protagonisti dell'innovazione. Dal bilancio finale emerge che il 92% delle imprese coinvolte ha sviluppato nuovi prodotti o servizi o innovato quelli esistenti, l'89% ha introdotto innovazioni di processo e il 79% ha coinvolto giovani neo laureati o alla prima esperienza professionale. "Mettere insieme le competenze del mondo universitario e delle imprese non è sempre facile per questo quello di Nodes è stato un grande risultato", dice la sottosegretaria regionale Claudia Porchietto, alla quale si associa il rettore del Politecnico e presidente Hub Nodes, Stefano Corgnati, sottolineando che "non è scontato neanche che gli atenei di una stessa area lavorino insieme. Con queste misure - aggiunge - si amplificano le opportunità e la capacità di intercettarle e abbiamo dimostrato che le università sono state in grado di gestire bene i fondi, creando anche un'eredità di saperi, di innovazione e di reti". Bilancio positivo anche per la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi, che evidenzia come "avere lavorato in ecosistema ha significato anticipare quello che oggi siamo chiamati a mettere in campo per gli atenei, vedere la formazione in senso allargato e collaborare con le aziende mettendoci dal loro punto si vista".