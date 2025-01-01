A Torino da Iren 34,6 milioni di euro di dividendi

Da Iren il Comune di Torino e la Città Metropolitana, tramite la partecipata Metro Holding Torino, incasseranno circa 34,6 milioni di euro di dividendi. L'importo è più alto rispetto all'anno scorso quando il Comune aveva ricevuto circa 23 milioni di euro e la Città Metropolitana 9 milioni di euro. Il Comune di Genova incasserà circa 34 milioni di euro, Reggio Emilia circa 20,9 milioni di euro, Parma circa 5,8 milioni di euro, Piacenza 2,5 milioni di euro, La Spezia 2,7 milioni di euro.