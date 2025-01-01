URNE

Referendum, un voto a perdere: nei primi sondaggi vince l'incertezza

Diffusi i primi istant poll subito dopo la chiusura delle urne alle 15. Tutti gli istituti danno lo stesso responso: il No è in vantaggio con una forchetta del 49-53%, quindi il Sì può farcela. Il voto degli italiani all'estero (non sondato) potrebbe rivelarsi decisivo

Alle ore 15 si sono chiuse le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma è ancora troppo presto per dichiarare il vincitore della contesa. I primi instant poll diffusi confermano infatti uno scenario ben delineato alla vigilia: un risultato estremamente incerto, con uno scarto minimo tra i due schieramenti e nessuna indicazione definitiva sull’esito finale.

I primi dati

Le rilevazioni diffuse immediatamente dopo la chiusura dei seggi attribuiscono un lieve vantaggio al No, ma all’interno di margini di oscillazione che comprendono ancora la possibilità di un sorpasso del Sì. Gli istituti Tecnè, Swg e Opinio fotografano tutti lo stesso risultato: avanti il No con una forchetta compresa tra il 49 e il 53%, lasciando ancora aperta la possibilità di una vittoria del Sì, che si attesta tra il 47 e il 51%. Si discosta, seppur di pochissimo, la rilevazione di Youtrend: Il No è avanti con il 53-5-49,5%, il Si insegue al 46,5-50,5%. Si tratta, in termini statistici, di una situazione di sostanziale parità, coerente con quanto emerso per settimane dai sondaggi pre-elettorali.

Già prima del voto, infatti, tutti i principali istituti demoscopici avevano descritto un corpo elettorale diviso in modo quasi perfettamente speculare. Le diverse simulazioni indicavano come l’esito fosse fortemente condizionato dal livello di partecipazione: con un’affluenza più alta, i due fronti risultavano appaiati; con una partecipazione più contenuta, il No tendeva a prevalere.

I dati odierni sull’affluenza, attestati intorno al 60%, si collocano proprio in questa fascia intermedia, quella che rende il risultato più imprevedibile. Non abbastanza bassa da consolidare un vantaggio netto dei contrari alla riforma, ma nemmeno sufficientemente elevata da produrre un chiaro effetto traino per il fronte favorevole.

Politicizzazione inevitabile

Il referendum, del resto, si inserisce in un contesto politico già fortemente polarizzato. Il quesito riguarda una riforma costituzionale che interviene su diversi aspetti dell’ordinamento giudiziario, come la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e la riorganizzazione dell’organo di autogoverno della magistratura, con il sorteggio per i membri del Csm e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare avente il compito di comminare le sanzioni ai magistrati.

Tuttavia, nel corso della campagna elettorale, il confronto si è spostato dal merito del testo costituzionale riformato e si è progressivamente politicizzato, trasformando la consultazione in un test più generale sugli equilibri tra il governo di Giorgia Meloni e le opposizioni.

Questo processo ha contribuito a irrigidire le posizioni e a ridurre gli spazi di indecisione. I flussi elettorali appaiono infatti relativamente stabili, con un’elevata coerenza tra orientamento politico e scelta referendaria. È anche per questo motivo che, nonostante settimane di campagna, non si è registrato uno spostamento significativo dell’opinione pubblica.

In questo quadro, gli instant poll restituiscono più una fotografia statica che una tendenza dinamica: non indicano una direzione chiara, ma certificano l’equilibrio. Solo lo spoglio dei voti reali potrà restituirci un quadro più chiaro.

L’incognita voto estero

Resta inoltre un elemento di incertezza rilevante: il voto degli italiani residenti all’estero. Si tratta di oltre un milione di elettori che non rientrano nelle rilevazioni immediate e che verranno scrutinati con tempistiche diverse.

In una competizione referendaria caratterizzata da scarti così ridotti, anche una variazione limitata potrebbe risultare decisiva.

Scenario aperto

Le prossime ore, con l’arrivo dei dati reali e delle prime proiezioni basate su scrutinio, saranno quindi determinanti per chiarire un esito che, allo stato attuale, resta aperto.

Al di là del risultato finale, gli instant poll consegnano già un’indicazione significativa: il referendum non ha prodotto una maggioranza netta nel Paese, ma ha evidenziato una divisione profonda e persistente dell’elettorato. In questo senso, più che un passaggio risolutivo, il voto appare come una conferma degli attuali equilibri politici. Sempre che i sondaggi dell’ultima ora non vengano smentiti dai voti reali.