GIUSTIZIA

Referendum, Anm perde la testa: Parodi si dimette a urne chiuse

Il presidente dell'associazione nazionale magistrati lascia dopo poco più di un anno dalla sua elezione. Già procuratore aggiunto a Torino, attualmente guida la Procura di Alessandria. La decisione forse maturata da qualche tempo, ma comunicata solo dopo il voto

Il presidente dell’Anm, l’associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi si è dimesso. Il magistrato torinese, 64 anni, da poco procuratore capo di Alessandria dopo anni trascorsi a Palazzo di Giustizia di Torino, ha comunicato la sua decisione pochi minuti dopo la chiusura dei seggi per il referendum sulla giustizia. Da settoimane, infatti, quasi al termine di ogni dibattito, confessava la sua stanchezza per un impegno rivelatosi molto gravoso. Inoltre, raccontano voci del Palazzo dei Marescialli, potrebbero aver pesato i rapporti difficili con alcune delle componenti interni, non ultimo con oil segretario Ruocco Maruotti (espressione dei progressisti di Area)

La decisione, secondo quanto dichiarato dallo stesso magistrato, sarebbe motivata da ragioni personali e probabilmente era già stata assunta da Parodi che avrebbe atteso la conclusione del voto per comunicarla. Era stato eletto al vertice dell’Anm nel febbraio dello scorso anno succedendo a Giuseppe Santalucia. In magistratura dal 1990, da subito nella corrente di Magistratura Indipendente, Parodi ha incrociato il suo mandato – oggi rivelatosi assai breve – con la riforma più divisiva sull’ordinamento della magistratura e fermamente osteggiata dall’associazione che lui ha rappresentato fino all’annuncio di poco fa.

In magistratura dal marzo 1990, attivo nella corrente di Mi dal 1990, Parodi, è stato sostituto, prima alla Procura Circondariale di Torino e poi dal 1999 alla Procura Tribunale. Attualmente è procuratore aggiunto dove coordina il pool reati fasce deboli. Ha due figlie ed è sposato ad una collega, Nicoletta Quaglino, sostituto procuratore aggiunto alla procura generale di Torino. Fra gli slogan con cui sostenne una sua candidatura di qualche anno fa figurano gli inviti a votarlo “se le tue idee politiche ti sono altrettanto care della riservatezza e terzietà che il nostro ruolo ci impone”, dove la “riservatezza” si può anche intendere come il silenzio-stampa che di norma accompagna le sue inchieste, e “se non sei interessato a dare lezioni di democrazia agli altri, ma non sei disposto a accettare quelle che altri pensano di potere dispensare”. Parodi è autore di numerosi volumi e di circa 350 articoli di diritto penale e procedura penale ed ha anche partecipato come esperto formatore e relatore a numerosi corsi della Scuola Superiore della Magistratura.

Parodi è stato eletto come settimo per la lista di Magistratura Indipendente, la corrente moderata, che alle elezioni per il direttivo ha ottenuto il maggior numero dei voti: 2.065 su 6.857 preferenze espresse. Numeri che gli hanno consentito di ottenere 11 seggi a fronte dei 9 di Area (con 1.803 voti), degli 8 di Unicost (con 1.560), dei sei di Magistratura democratica (con 1.081 preferenze) e dei due di Articolo 101 (con 304).