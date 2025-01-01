Referendum, polemica a Torino su imam che posta sui social il voto per il 'No'

E' polemica a Torino intorno a Brahim Baya, influencer e portavoce della moschea Taiba (una delle più importanti della città) che ieri ha aggiornato la cosiddetta immagine di copertina del proprio profilo Facebook con la fotografia della scheda elettorale per il referendum e la matita pronta a crocettare lo spazio destinato al No. "Mentre nel mondo c'è chi vive sotto le bombe - è il testo - qui abbiamo ancora la possibilità di scegliere. E questa possibilità non è scontata. Oggi non si vota solo una riforma. Si decide da che parte stare. Io ho scelto, anche per Gaza". Ai diversi interventi sui social media si è aggiunto un comunicato stampa di Roberto Ravello, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, secondo il quale "siamo oltre ogni limite di decenza". "Non si tratta più - afferma - di una semplice opinione o di legittimo dibattito politico: è un gesto grave, irresponsabile e illecito, per di più ostentato con arroganza sui social. Pubblicare la scheda elettorale, trasformare un momento sacro della democrazia in uno strumento di propaganda, è un atto che calpesta le regole, svilisce le Istituzioni e mina la fiducia dei cittadini. Ancora più inaccettabile è il tentativo di caricare questo gesto di una retorica divisiva, che alimenta tensioni e contrapposizioni invece di favorire il confronto civile. Chi ha ruoli pubblici o influenza sociale dovrebbe unire, non incendiare. L'Imam di Torino Baya conferma ancora una volta di agire contro, di prendersi gioco dell'Italia e degli italiani: non può esserci spazio a Torino per chi tifa per i missili iraniani, per chi elogia i terroristi, va a braccetto con antagonisti, anarchici e centri sociali e si prende gioco del nostro sistema democratico. La misura è colma". Brahim Baya, personaggio assai conosciuto a Torino, aveva anche pubblicato un breve video nel quale mostrava la tessera elettorale e, in uno scambio di battute con una signora accanto a lui, trasmetteva il messaggio "Giudici liberi, cittadini più forti; giudici sotto la politica, cittadini più deboli". Fra i numerosi like e commenti favorevoli erano spuntati insulti anche a sfondo razzista.